Δήμαρχος Μήλου για ξενοδοχειακές άδειες: Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε ό,τι προλαβαίνουμε - Έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ

«Το νησί μας είναι σε μία τροχιά ανάπτυξης και σίγουρα χρειάζεται προδιαγραφές αλλά κάποια σημεία, όπως είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, για τα οποία έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου για να τα δουν, πρέπει να μείνουν ανέγγιχτα», δήλωσε σήμερα (2/2) ο δήμαρχος Μήλου Μανώλης Μικέλης, με αφορμή τις περιπτώσεις οικοδομικών αδειών μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews, ο κ. Μικέλης ενημέρωσε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει όλες οι εργασίες, με το Δήμο να έχει προσφύγει στο ΣτΕ. «Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το χώρο και ό,τι προλαβαίνουμε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μικέλης εξήγησε επιπλέον ότι αρχικά ο δήμος απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διαφανεί κατά πόσον οι άδειες που εκδίδονται είναι νόμιμες ή νομότυπες. «Όταν δεν είχαμε αποτέλεσμα», όπως σχολίασε αποφασίστηκε τελικά η προσφυγή στο ΣτΕ.

«Οι εταιρείες που χτίζουν κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Δυστυχώς είχαν παρθεί όλες οι αδειοδοτήσεις, τις είχαν υπογράψει όλες οι υπηρεσίες»

Όσον αφορά τον τρόπο που εκδίδονται οι αδειοδοτήσεις, σημείωσε επιπλέον ότι ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσμα παθογενειών που έχουν δημιουργήσει διαχρονικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις, δημιουργώντας «παραθυράκια», μέσω των οποίων εκδίδονται τελικά οι άδειες.

Ο κ. Μικέλης επεσήμανε ότι έχουν ήδη χορηγηθεί άλλες οκτώ άδειες για μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες και πρόσθεσε:

«Γι’ αυτό ζητήσαμε την έκδοση υπουργικής απόφασης που να παγώνει οποιαδήποτε νέα άδεια μέχρι να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός της Μήλου. Τον σχεδιασμό τον έχουμε συντάξει εμείς, αλλά δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργείο και πλέον η υλοποίησή του έχει ανατεθεί σε εταιρεία».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος του νησιού σημείωσε ότι μέχρι το 2027 το νησί της Μήλου θα διαθέτει συνολικά 1000 πισίνες. Πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλο νούμερο αν σκεφτεί κανείς το διαχρονικό πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησί. «Εμείς έχουμε σχεδιάσει το νησί για μια ήπια ανάπτυξη», κατέληξε ο κ. Μικέλης.

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