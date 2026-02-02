ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σταθερή η κυβέρνηση Λεκορνί μετά τις προτάσεις μομφής για τον προϋπολογισμό
Ειδήσεις
20:51 - 02 Φεβ 2026

Σταθερή η κυβέρνηση Λεκορνί μετά τις προτάσεις μομφής για τον προϋπολογισμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η γαλλική κυβέρνηση βρέθηκε και πάλι σήμερα (2/2) αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής, ωστόσο από την αρχή οι πιθανότητες να υποστεί πολιτικό πλήγμα θεωρούνταν περιορισμένες. Ήδη, μάλιστα, έχει καταφέρει να επιβιώσει της μίας εξ αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, τις προτάσεις κατέθεσαν αφενός το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και αφετέρου τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Αριστεράς, με εξαίρεση το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να εγκρίνει την περασμένη Παρασκευή (30/1) τον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον έτος, ενεργοποιώντας το άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να νομοθετεί χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

Ωστόσο, η άρνηση τόσο των Σοσιαλιστών, όσο και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να στηρίξουν τις προτάσεις μομφής αποδυνάμωσε σημαντικά τις πιθανότητες υπερψήφισής τους.

Κατά συνέπεια, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι έως το τέλος της ημέρας η Γαλλία θα διαθέτει εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η κυβέρνηση θα παραμείνει σταθερή, τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ανατροπής.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 20:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Chevron επενδύει στην Κύπρο: Το κοίτασμα «Αφροδίτη» μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης
Ειδήσεις

Η Chevron επενδύει στην Κύπρο: Το κοίτασμα «Αφροδίτη» μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης

Δήμαρχος Μήλου για ξενοδοχειακές άδειες: Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε ό,τι προλαβαίνουμε - Έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ
Περιβάλλον

Δήμαρχος Μήλου για ξενοδοχειακές άδειες: Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε ό,τι προλαβαίνουμε - Έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ

Δημοσκόπηση ALCO: Ισχυρή διάθεση διαμαρτυρίας - Oι πολίτες σε αναμονή νέων κομμάτων
Πολιτική

Δημοσκόπηση ALCO: Ισχυρή διάθεση διαμαρτυρίας - Oι πολίτες σε αναμονή νέων κομμάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15
Ειδήσεις

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία
Ειδήσεις

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές
Ειδήσεις

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale
Ειδήσεις

Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ