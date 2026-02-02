Σταθερή η κυβέρνηση Λεκορνί μετά τις προτάσεις μομφής για τον προϋπολογισμό

Η γαλλική κυβέρνηση βρέθηκε και πάλι σήμερα (2/2) αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής, ωστόσο από την αρχή οι πιθανότητες να υποστεί πολιτικό πλήγμα θεωρούνταν περιορισμένες. Ήδη, μάλιστα, έχει καταφέρει να επιβιώσει της μίας εξ αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, τις προτάσεις κατέθεσαν αφενός το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και αφετέρου τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Αριστεράς, με εξαίρεση το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να εγκρίνει την περασμένη Παρασκευή (30/1) τον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον έτος, ενεργοποιώντας το άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να νομοθετεί χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

Ωστόσο, η άρνηση τόσο των Σοσιαλιστών, όσο και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να στηρίξουν τις προτάσεις μομφής αποδυνάμωσε σημαντικά τις πιθανότητες υπερψήφισής τους.

Κατά συνέπεια, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι έως το τέλος της ημέρας η Γαλλία θα διαθέτει εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η κυβέρνηση θα παραμείνει σταθερή, τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ανατροπής.