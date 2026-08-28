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Έρευνα Barclays για Βρετανία: Ο καύσωνας χτυπά την οικονομία – Οι επιχειρήσεις επενδύουν στην προσαρμογή
Ειδήσεις
17:29 - 28 Αυγ 2026

Έρευνα Barclays για Βρετανία: Ο καύσωνας χτυπά την οικονομία – Οι επιχειρήσεις επενδύουν στην προσαρμογή

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές επιπτώσεις τόσο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους οι βρετανικές επιχειρήσεις όσο και στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών φαίνεται ότι προκαλούν τα ολοένα συχνότερα κύματα ακραίας ζέστης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν από μεγάλη έρευνα της Barclays Plc, σύμφωνα με την οποία περίπου 6 στις 10 επιχειρήσεις είτε έχουν ήδη προχωρήσει είτε σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε τεχνολογίες και λύσεις που θα τους επιτρέψουν να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα στις συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών.

Η αλλαγή του κλίματος φαίνεται, παράλληλα, να επηρεάζει άμεσα και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 25,1 βαθμούς Κελσίου, θεωρούν τις συνθήκες υπερβολικά ζεστές για να πραγματοποιήσουν αγορές. Αντίστοιχα, όταν ο υδράργυρος υπερβαίνει τους 24,2 βαθμούς, μειώνεται σημαντικά η διάθεσή τους να μετακινηθούν προς και από τον χώρο εργασίας τους.

Πέντε κύματα καύσωνα μέσα σε ένα καλοκαίρι

Τα ευρήματα καταγράφονται μετά από ένα καλοκαίρι με αλλεπάλληλα ρεκόρ θερμοκρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Βρετανοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με πέντε κύματα καύσωνα, ενώ για αρκετές ημέρες οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η ακραία ζέστη είχε άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, με τη γεωργία και τις κατασκευές να συγκαταλέγονται στους κλάδους που δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, οι υψηλές θερμοκρασίες ανέδειξαν τις αδυναμίες των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Σχολεία, νοσοκομεία και μέσα μαζικής μεταφοράς βρέθηκαν αντιμέτωπα με σημαντικές πιέσεις, καθώς οι υφιστάμενες υποδομές δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στην ταχεία και παρατεταμένη άνοδο της θερμοκρασίας.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο

Τα συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τις επόμενες δεκαετίες, εφόσον συνεχιστούν οι εκπομπές που συνδέονται με τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Η περασμένη χρονιά ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1884, ενώ το καλοκαίρι του 2026 βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες.

Οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες είναι ακόμη πιο ανησυχητικές. Μέχρι τη δεκαετία του 2050, τα παρατεταμένα και έντονα επεισόδια καύσωνα αναμένεται να γίνουν πολύ συχνότερα, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να καταγραφούν θερμοκρασίες ακόμη και 45 βαθμών Κελσίου.

Νέα δεδομένα για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Η έρευνα της Barclays αποτυπώνει, παράλληλα, τον τρόπο με τον οποίο η ακραία ζέστη αρχίζει να επηρεάζει βασικές οικονομικές παραμέτρους, από τις καταναλωτικές δαπάνες έως τα έσοδα των επιχειρήσεων.

Ο Τζέισον Κόνσταμπλ, επικεφαλής του τομέα ακινήτων της Barclays UK Corporate Bank, χαρακτήρισε την ακραία ζέστη «μια ολοένα πιο τακτική επιχειρησιακή πρόκληση».

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ταυτόχρονα σημαντικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της θέρμανσης και ψύξης, της ενεργειακής και κτιριακής αναβάθμισης, της διαχείρισης εγκαταστάσεων, καθώς και σε ευρύτερες υπηρεσίες βιωσιμότητας.

Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις πρακτικές των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα:

  1. 28% των επιχειρήσεων έχει ήδη λάβει μέτρα για την προστασία και την ευημερία των εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετων διαλειμμάτων κατά τις περιόδους έντονης ζέστης.
  2. 23% προσφέρει πλέον μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζομένους ή δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας.
  3. 21% έχει προχωρήσει σε αλλαγές στο ωράριο εργασίας, προκειμένου να περιορίσει την έκθεση των εργαζομένων στις υψηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Barclays δείχνουν αυξημένη οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο του κλιματισμού. Οι χρηματικές ροές προς λογαριασμούς εταιρικών πελατών της τράπεζας που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκαν κατά 4,3% το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις δέχονται μεγαλύτερη πίεση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εύρημα σχετικά με τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένες στις οικονομικές και λειτουργικές διαταραχές που προκαλεί η ακραία ζέστη.

Περισσότερες από μία στις τέσσερις μικρές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες είχαν αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητά τους.

Η έρευνα της Barclays πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου και αποτυπώνει έτσι μια οικονομία που καλείται να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον όπου οι ακραίες θερμοκρασίες δεν αποτελούν πλέον περιστασιακό φαινόμενο, αλλά ολοένα συχνότερο παράγοντα που επηρεάζει την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, την κατανάλωση και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

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