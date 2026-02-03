Κατάρ και Jera υπογράφουν 27ετή συμφωνία για προμήθεια LNG στην Ιαπωνία

Το Κατάρ και η ιαπωνική εταιρεία κοινής ωφέλειας Jera Co. υπέγραψαν συμφωνία διάρκειας 27 ετών για την πώληση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), την πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη στη Ντόχα, η Jera θα προμηθεύεται περίπου 3 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως από την QatarEnergy, με την παράδοση να ξεκινά το 2028. Το Κατάρ είχε προμηθεύσει πέρυσι στην Ιαπωνία περίπου 3,3 εκατομμύρια τόνους LNG, έναντι 10 εκατομμυρίων τόνων το 2017, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντική ενίσχυση για το Κατάρ, το οποίο είχε σταδιακά χάσει μερίδιο στην ιαπωνική αγορά —τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά LNG παγκοσμίως— καθώς οι ιαπωνικές εταιρείες στράφηκαν σε πιο ευέλικτες προμήθειες από ανταγωνιστές όπως οι ΗΠΑ. Παράλληλα, η χώρα χρειάζεται νέους πελάτες για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της QatarEnergy, που αναμένεται να σχεδόν διπλασιάσει την εξαγωγική ικανότητα στους 142 εκατομμύρια τόνους έως το 2030.

Η Jera τόνισε ότι η συμφωνία «διασφαλίζει πλήρη ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική της Ιαπωνίας και τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό και ανθεκτικό ενεργειακό μέλλον για τη χώρα».

Αυστηροί όροι και αβέβαιο μέλλον ζήτησης

Τα συμβόλαια LNG του Κατάρ περιλαμβάνουν ρήτρες προορισμού, που περιορίζουν τη μεταπώληση των ποσοτήτων, καθιστώντας τα πιο δεσμευτικά από άλλες συμφωνίες στην αγορά. Παράλληλα, η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ιαπωνία παραμένει αβέβαιη, λόγω της πιθανής επανεκκίνησης πυρηνικών αντιδραστήρων, γεγονός που κρατά τις εταιρείες επιφυλακτικές σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του BloombergNEF, ιαπωνική εταιρεία δεν είχε υπογράψει νέα συμφωνία με το Κατάρ εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια. Η Jera είχε αποφασίσει να μην ανανεώσει το μεγάλο συμβόλαιο που έληξε το 2021 και βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για νέα προμήθεια επί χρόνια.

Παράλληλα, η QatarEnergy υπέγραψε μη δεσμευτική συμφωνία με το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) και τη Jera, ώστε να προμηθεύει επιπλέον ποσότητες LNG σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη συνεργασία Κατάρ – Ιαπωνίας και ενισχύει τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη του LNG, ενόψει της μεγάλης αύξησης της παραγωγικής της δυναμικότητας.