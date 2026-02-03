Trump Homes: Κατασκευαστές επεξεργάζονται το σχέδιο για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης προσιτής στέγης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατασκευαστικές εταιρείες επεξεργάζονται ένα φιλόδοξο σχέδιο που ονομάζεται προσωρινά "Trump Homes", το οποίο θα μπορούσε να προσελκύσει δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιωτικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, εταιρείες όπως οι Lennar Corp. και Taylor Morrison Home Corp. έχουν εργαστεί για τη διαμόρφωση της πρότασης, η οποία προβλέπει την πώληση κατοικιών αρχικού επιπέδου μέσω ενός προγράμματος rent-to-own, χρηματοδοτούμενου από ιδιωτικούς επενδυτές. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι επενδυτές θα νοικιάζουν τα σπίτια σε ενοικιαστές, ενώ οι μηνιαίες πληρωμές μετά από τρία χρόνια θα υπολογίζονται ως προκαταβολή σε περίπτωση που οι οικογένειες επιθυμούν να αγοράσουν το ακίνητο.

Το πρόγραμμα, αν και φιλόδοξο, ενδέχεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις στην υλοποίηση και ίσως δεν συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη για να προχωρήσει, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο. Παρά ταύτα, η κίνηση υποδηλώνει την επιθυμία των κατασκευαστών να κερδίσουν ή να διατηρήσουν την ευνοϊκή στάση του Λευκού Οίκου.

Το μέγεθος του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων κατασκευαστών, με στόχο έως 1 εκατομμύριο σπίτια, που θα αντιστοιχούν σε αξία άνω των 250 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η διοίκηση δεν εξετάζει ενεργά το σχέδιο.

Οι ιδιωτικοί επενδυτές θα αναλάμβαναν τις αρχικές ζημίες, ενώ πολλές λεπτομέρειες, όπως ο ρόλος των ομοσπονδιακά εγγυημένων στεγαστικών δανείων, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Παράγοντες της βιομηχανίας είχαν παρουσιάσει το σχέδιο στη διοίκηση πέρυσι και συνεχίζουν να επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες.

«Μας ενθαρρύνουν οι εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ κατασκευαστών και διοίκησης, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερους Αμερικανούς να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι», δήλωσε εκπρόσωπος της Taylor Morrison, τονίζοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να διαφανεί το πλήρες πλαίσιο. Εκπρόσωπος της Lennar αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η προσπάθεια αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος αγοράς σπιτιού βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενισχυόμενο από τα υψηλά επιτόκια και τη στενότητα κατοικιών σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση. Οι εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται εκατομμύρια νέες κατοικίες για να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Η προσέγγιση των "Trump Homes" επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών με ένα επιχειρηματικό μοντέλο ενοικίασης με δικαίωμα αγοράς (rent-to-own). Το μοντέλο επιτρέπει στις οικογένειες να μετακομίζουν σε σπίτι που επιθυμούν να αγοράσουν, εξοικονομώντας ταυτόχρονα την προκαταβολή μέσω των μηνιαίων πληρωμών.

Στην ιδιωτική αγορά, τα προγράμματα rent-to-own αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα, όπως η διαχείριση ακινήτων και η χαμηλή μετατροπή ενοικιαστών σε ιδιοκτήτες. Ένα ομοσπονδιακά υποστηριζόμενο πρόγραμμα θα μπορούσε να συντονίσει κατασκευαστές, εταιρείες ενοικίασης, τράπεζες και κρατικά υποστηριζόμενες οντότητες για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα.

Ο Stuart Miller, CEO της Lennar, σημείωσε ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να αυξήσει την παραγωγή όταν οι συνθήκες στην αγορά το επιτρέψουν, μέσω χαμηλότερων επιτοκίων ή προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στην κατοικία.