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ΗΠΑ: Ετήσια ανανέωση της AGOA - Αδασμολόγητες αφρικανικές εξαγωγές έως το τέλος του 2026
Ειδήσεις
11:33 - 04 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Ετήσια ανανέωση της AGOA - Αδασμολόγητες αφρικανικές εξαγωγές έως το τέλος του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Για έναν ακόμη χρόνο παρατείνει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τη συμφωνία African Growth and Opportunity Act (AGOA), επαναφέροντας σε ισχύ το καθεστώς αδασμολόγητης εισαγωγής αφρικανικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου του Λευκού Οίκου (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, η AGOA θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με αναδρομική ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία είχε επισήμως λήξει.

Η παράταση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που υπέγραψε την Τρίτη ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας τέλος στην τριήμερη μερική αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Παρότι η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει νωρίτερα φέτος τριετή ανανέωση της συμφωνίας, η Γερουσία περιόρισε τελικά τη διάρκειά της σε έναν χρόνο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων.

Η AGOA αποτελεί βασικό εργαλείο της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στην Αφρική. Θεσπίστηκε το 2000, επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και των εξαγωγών αφρικανικών οικονομιών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, επιλέξιμες αφρικανικές χώρες μπορούν να εξάγουν στις ΗΠΑ, χωρίς δασμούς, προϊόντα όπως ενδύματα, αγροτικά αγαθά, βιομηχανικά προϊόντα και οχήματα.

Η πρόσβαση στο καθεστώς της AGOA προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων πολιτικών και θεσμικών κριτηρίων, όπως ο πολιτικός πλουραλισμός, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Σήμερα, περίπου 30 αφρικανικά κράτη πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Κατά την προηγούμενη περίοδο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει την επικείμενη λήξη της συμφωνίας ως διαπραγματευτικό μοχλό. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας, Σάμιουελ Οκουντζέτο Αμπλάκουα, είχε αποκαλύψει ότι η Ουάσιγκτον συνέδεσε την ανανέωση της AGOA με τη συνεργασία αφρικανικών χωρών στην υποδοχή μεταναστών που απελαύνονται από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος είχε θέσει ως όρο μεγαλύτερο άνοιγμα των αφρικανικών αγορών στα αμερικανικά προϊόντα.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τζέιμισον Γκριρ υπογράμμισε ότι μια «AGOA του 21ου αιώνα» θα πρέπει να επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεργαστεί με το Κογκρέσο για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με το δόγμα «Πρώτα η Αμερική».

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