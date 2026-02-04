ΗΠΑ: Απογοητευτική αύξηση απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο

Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα παρέμεινε η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ και τον Ιανουάριο, καθώς τα στοιχεία κινήθηκαν αισθητά κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP, οι αμερικανικές επιχειρήσεις δημιούργησαν μόλις 22.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο, καταγράφοντας σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα είχε αυξηθεί κατά 41.000 θέσεις.

Οι επιδόσεις αυτές υπολείπονται και των προβλέψεων της αγοράς, καθώς αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση της απασχόλησης κατά περίπου 45.000 θέσεις.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα μακροοικονομικά στοιχεία ενόψει των επόμενων κινήσεων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.