ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης – «Έπιασε» υψηλό εξαμήνου
18:03 - 06 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης – «Έπιασε» υψηλό εξαμήνου

Reporter.gr Newsroom
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσε απρόσμενη ενίσχυση, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, με κύριο παράγοντα τους οικονομικά ισχυρότερους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από τα κέρδη στις χρηματιστηριακές αγορές.  

Βάσει των προκαταρκτικών στοιχείων του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Φεβρουάριο ανήλθε στις 57,3 μονάδες, έναντι 56,4 μονάδων τον Ιανουάριο. Η μέτρηση στηρίζεται σε απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν στο διάστημα από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου, ενώ η διάμεση πρόβλεψη οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπε πτώση στις 55 μονάδες.

Η έρευνα καταδεικνύει επίσης αυξημένη αισιοδοξία των καταναλωτών ως προς τον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό. Οι προσδοκίες για την άνοδο των τιμών στους επόμενους 12 μήνες διαμορφώθηκαν στο 3,5% σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δώδεκα μηνών. Αντιθέτως, οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες παρουσίασαν οριακή άνοδο.

Η άνοδος της εμπιστοσύνης αποδίδεται κυρίως στα νοικοκυριά που διαθέτουν επενδύσεις σε μετοχές, ενώ για εκείνους που δεν έχουν χρηματιστηριακή έκθεση το κλίμα εξακολουθεί να είναι υποτονικό. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο δείκτης S&P 500 κινείτο κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας την αντίληψη των καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση, η οποία διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο τετραμήνου.

«Οι τάσεις αυτές είναι συμβατές με το γεγονός ότι οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων έχουν εκτοξευθεί, ωφελώντας τους κατόχους τους, αλλά όχι τους υπόλοιπους», δήλωσε η διευθύντρια της έρευνας, Joanne Hsu.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι ανησυχίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στα προσωπικά οικονομικά παραμένουν έντονες. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτίμησαν ότι η πιθανότητα απώλειας της εργασίας τους βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2020.

Τα πρόσφατα στοιχεία για την απασχόληση επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα, καθώς οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν τον Δεκέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν μόλις κατά 22.000 τον Ιανουάριο, ενώ οι ανακοινωμένες απολύσεις ήταν οι περισσότερες για μήνα Ιανουάριο από το 2009.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών ανήλθε στις 58,3 μονάδες, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενώ ο δείκτης προσδοκιών υποχώρησε ελαφρώς. Την ίδια στιγμή, οι συνθήκες για αγορές διαρκών αγαθών βελτιώθηκαν στο καλύτερο επίπεδο από τον Οκτώβριο.

Όπως επισήμανε η Hsu, «η ισχυρή συνολική κατανάλωση αντανακλά τόσο τη μεγαλύτερη συμβολή των πιο εύπορων και πιο αισιόδοξων καταναλωτών, όσο και το γεγονός ότι τα νοικοκυριά με χαμηλότερο πλούτο παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικά στις δαπάνες τους».

