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Τραμπ: «Δεν προσέφερα τίποτα στο Ιράν» – Διαψεύδει συμφωνία για χαλάρωση των κυρώσεων
Ειδήσεις
12:04 - 30 Σεπ 2026

Τραμπ: «Δεν προσέφερα τίποτα στο Ιράν» – Διαψεύδει συμφωνία για χαλάρωση των κυρώσεων

Reporter.gr Newsroom

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία είχε προσφέρει στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων, με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ απέρριψε δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων και στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, εφόσον η Τεχεράνη προχωρούσε σε «συγκεκριμένα βήματα» για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αυτό είναι αναληθές. Δεν τους προσέφερα ΤΙΠΟΤΑ!», έγραψε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα του Axios «HOAX», δηλαδή κατασκευασμένη ή ψευδή είδηση.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρά, αντιστρέφοντας τα προηγούμενα κέρδη. Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, κατέγραφε νωρίτερα πτώση 0,31%, στα 102,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρούσε 0,47%, στα 88,96 δολάρια.

Η πορεία των τιμών του πετρελαίου συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης. Το Κατάρ συνεχίζει τη μεσολαβητική του προσπάθεια μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας ειρήνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε αργά την Τρίτη στη Ντόχα με Καταριανούς διαμεσολαβητές. Εκεί ενημερώθηκε για την αμερικανική απάντηση στο επταήμερο σχέδιο του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ο Αραγτσί αναμένεται να μεταφέρει την αμερικανική απάντηση στην Τεχεράνη την Τετάρτη.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι η Ντόχα συνεχίζει να μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών.

«Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε κοινό έδαφος, ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα μας απαλλάξει όλους από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

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