ΗΠΑ - Ιράν: Το χρονολόγιο σύγκρουσης, κυρώσεων και διπλωματικών διεργασιών
10:45 - 08 Φεβ 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προσπαθούσαν την Παρασκευή να καταλήξουν σε μια διπλωματική λύση στις διαφορές τους, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και σε προειδοποιήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι παραμένουν στο τραπέζι και στρατιωτικές επιλογές.

Η Ουάσινγκτον επιθυμεί οι συνομιλίες να καλύψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους, τη στήριξη ένοπλων οργανώσεων και τη μεταχείριση του ιρανικού λαού. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να περιοριστούν αποκλειστικά στο πυρηνικό της πρόγραμμα και ζητά την αναγνώριση του δικαιώματός της στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ακολουθούν τα βασικά ορόσημα στις σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με το Ιράν τα τελευταία χρόνια, όπως τα παρουσιάζει το Reuters.

Οι ΗΠΑ αποχωρούν από τη συμφωνία για τα πυρηνικά – Μάιος 2018

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία του 2015, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), κορυφαίο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.
Η συμφωνία προέβλεπε άρση κυρώσεων με αντάλλαγμα τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος ώστε να αποτραπεί η κατασκευή ατομικής βόμβας – κάτι που το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει.

Δολοφονία Σολεϊμανί με εντολή Τραμπ – Ιανουάριος 2020

Ο στρατηγός Κασέμ Σολεϊμανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε στο Ιράκ από αμερικανικό πλήγμα με drone.
Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν την ενέργεια πράξη αυτοάμυνας, ενώ αξιωματούχοι του ΟΗΕ τη θεώρησαν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το Ιράν ζήτησε να δικαστεί ο Τραμπ.

Αποτυχημένη προσπάθεια επαναφοράς κυρώσεων του ΟΗΕ – Αύγουστος 2020

Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό «snapback» για την επαναφορά όλων των κυρώσεων του ΟΗΕ, αλλά η πλειονότητα των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας απέρριψε την κίνηση ως άκυρη, αφού η Ουάσινγκτον είχε ήδη αποχωρήσει από τη συμφωνία.

Κατηγορίες για σχέδιο δολοφονίας Τραμπ – Νοέμβριος 2024

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε Ιρανό πολίτη για φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ κατόπιν εντολής των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν διέψευσε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία.

Αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις – Ιούνιος 2025

Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Ισραήλ, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ χωρίς θύματα, λίγο πριν τερματιστεί η 12ήμερη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Επαναφορά κυρώσεων του ΟΗΕ – Σεπτέμβριος 2025

Με πρωτοβουλία δυτικών χωρών, επανεπιβλήθηκαν διεθνείς κυρώσεις στο Ιράν λόγω παραβιάσεων της πυρηνικής συμφωνίας, παρά τις αντιρρήσεις Κίνας και Ρωσίας.

Η διπλωματία επιστρέφει – Φεβρουάριος 2026

Συνομιλίες στο Ομάν χαρακτηρίστηκαν από τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί ως «καλό ξεκίνημα», αν και τόνισε πως ο διάλογος προϋποθέτει απουσία απειλών.
Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε εταιρείες και πλοία που συνδέονται με παράνομο εμπόριο ιρανικών πετρελαϊκών προϊόντων, υπογραμμίζοντας το εύθραυστο της προσέγγισης.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/02/2026 - 10:51
