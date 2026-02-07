Οι ποιοτικές επενδύσεις αποδίδουν διπλά - Άρθρο του Δρ. Ίλια Νοτνάγκελ στο «R»

Eν έτει 2026, που η Ευρώπη δοκιμάζεται από διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, η έννοια της ευρωπαϊκής συνεργασίας αποκτά ιδιαίτερη διάσταση. Κι ενώ ζητούμενο κεντρικά στην Ε.Ε. είναι η ενίσχυση κοινών δράσεων σε τομείς όπως η άμυνα, οι κεφαλαιαγορές, η ΑΙ και η διπλωματία, οι διμερείς – διακρατικές συνέργειες στον χώρο της οικονομίας αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Ιδιαίτερα μεταξύ χωρών με διαφορετικού τύπου οικονομίες και κουλτούρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεργατικότητα που αναπτύσσουν επιτυχώς η Ελλάδα με τη Γερμανία, δύο οικονομίες, που κρίνοντας και από το πρόσφατο forum του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για το ESG, επικεντρώνονται στοχευμένα, μεταξύ άλλων στη βιώσιμη – αειφόρο ανάπτυξη.

Εστιάζοντας στο προφίλ των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων, ένα πρώτο αξιόλογο στοιχείο αφορά στη συμβολή των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου στην ελληνική οικονομία, που βάσει στοιχείων του ΙΟΒΕ, ανέρχεται σε 10,7 δισ. ευρώ ή στο 4,7% του ΑΕΠ και στην απασχόληση στις 106.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για μεγέθη που με την πάροδο των ετών εξελίσσονται ανοδικά. Έρχονται, δε, να στηρίξουν,

μεταξύ άλλων, τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, με τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ ετησίως και την αξία των εισαγωγών από τη Γερμανία να φθάνει στα 8,9 δισ. ευρώ.

Στις υπηρεσίες, το διμερές εμπόριο καταγράφεται πλεονασματικό κατά περίπου 3 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, λόγω του υψηλού τουριστικού ρεύματος από τη Γερμανία. Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν το 2024 στα 3,7 δισ. ευρώ,

αναδεικνύοντας τη Γερμανία ως τον μεγαλύτερο οικονομικό εταίρο στη συγκεκριμένη κατηγορία, με τις ταξιδιωτικές ροές να καταγράφονται αυξημένες στο ιστορικό υψηλό των 5,4 εκατ. τουριστών.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία έχουν ως βάση τους το ότι η Γερμανία καλλιεργεί και υποστηρίζει επί δεκαετίες τις οικονομικές της σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά και το αντίστροφο. Σήμερα, η γερμανική επενδυτική κοινότητα αποτελεί τον δεύτερο ισχυρότερο εταίρο της ελληνικής οικονομίας, έχοντας τοποθετήσει σωρευτικά στην εγχώρια αγορά κεφάλαια ύψους 8 δισ. ευρώ.

Πέρα από τα θετικά ποσοτικά μεγέθη, υπάρχουν και τα ποιοτικά, στα οποία το Επιμελητήριο δίδει ιδιαίτερη έμφαση, καθότι αποτελούν τη βάση για διαρκή και μακρόπνοη ενδυνάμωση των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων.

Η γεωγραφική διασπορά των γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα αναδεικνύει, για παράδειγμα, ότι η Γερμανία αναζητεί ευκαιρίες στο σύνολο της επικράτειας, στηρίζοντας τόσο τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όσο όμως και την περιφέρεια και ειδικότερα περιοχές οι οποίες προσφέρονται για την ανάπτυξη νέων δράσεων στον τομέα του επιχειρείν.

Ευρεία διασπορά παρατηρείται επίσης σε κλαδικό επίπεδο. Γερμανικά κεφάλαια έχουν ήδη επενδυθεί σε όλους τους βασικούς τομείς της αγοράς, όπως η βιομηχανία φαρμάκων, το real estate, η ιδιωτική ασφάλιση, οι υποδομές, ο τουρισμός, η αγορά ενέργειας, καθώς και οι τεχνολογίες, οι τηλεπικοινωνίες και το R&D.

Ως ποιοτικό στοιχείο χαρακτηρίζεται και το γενικότερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει το γερμανικό επενδυτικό κοινό στον τομέα της τεχνολογίας. Η πλειονότητα των γερμανικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες και διαθέτουν παρουσία στην Ελλάδα, προέρχονται κυρίως από την τεχνολογική αγορά. Μάλιστα, πολλές εξ αυτών δίδουν μεγάλη έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής και ειδικότερα στην ΑΙ.

Ας μην ξεχνάμε, επίσης, πως όταν αναφερόμαστε στο γερμανικό επιχειρείν και ειδικότερα στον δευτερογενή τομέα, η έννοια της ποιότητας αποτελεί βασικό συστατικό του DNA των γερμανικών προϊόντων. Είναι γνωστός, εξάλλου, ο αυτοπροσδιορισμός τους από την έννοια του «Made in Germany».

Στα ποιοτικά στοιχεία της παρουσίας των Γερμανών επενδυτών και επιχειρηματιών στην Ελλάδα περιλαμβάνεται και η μεταλαμπάδευση της σύγχρονης τεχνογνωσίας και της βαθιάς εμπειρίας τους στον τομέα της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, όπως και της γενικότερης κουλτούρας τους να επιμένουν στον επαγγελματισμό, στην ορθολογική σκέψη και στην προσήλωση στον στόχο.

Διαθέτοντας ως επενδυτικό – στρατηγικό εταίρο τη Γερμανία, η Ελλάδα έχει σήμερα τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέα πεδία διμερούς επενδυτικής δράσης σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, με έμφαση στην αποθήκευση ενεργειακής ισχύος, τις αντλίες θερμότητας και στα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, αλλά και η ανακύκλωση, η αντιμετώπιση της λειψυδρίας, οι εξορύξεις και η παραγωγή μεταλλουργικών πρώτων

υλών, όπως εξάλλου και η αμυντική βιομηχανία.

Σε μια περίοδο, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή οικονομία δοκιμάζεται και η ελληνική αναπτύσσεται έχοντας στο μεταξύ αντιμετωπίσει επιτυχώς μια σειρά από διαδοχικές κρίσεις, οι ευκαιρίες που διανοίγονται για τις δύο οικονομίες, τη Γερμανική και την Ελληνική, παραμένουν σημαντικές και πολλά υποσχόμενες. Αρκεί τα μέλη των δύο επενδυτικών κοινοτήτων να πιστέψουν στις έννοιες της αλληλοϋποστήριξης και της συμπληρωματικότητας, σχεδιάζοντας μακροπρόθεσμα, με προτεραιότητα το κοινό συμφέρον και, φυσικά, με την υποστήριξη και των δύο κυβερνήσεων.

* Ο Δρ. Ίλια Νοτνάγκελ είναι Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Δεκεμβρίου