11:47 - 07 Φεβ 2026

Νέα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας – Πάνω από 400 drones και 40 πύραυλοι μέσα στο κρύο

Reporter.gr Newsroom
Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα του Σαββάτου μαζική αεροπορική επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, πλήττοντας μονάδες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε το Κίεβο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περίπου 40 πύραυλοι διαφόρων τύπων, με στόχο το ηλεκτρικό δίκτυο, σταθμούς παραγωγής και υποσταθμούς διανομής, σύμφωνα με το Reuters.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, ο ήδη καταπονημένος ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, υπό το βάρος των συνεχών πληγμάτων, των συσσωρευμένων ζημιών του πολέμου και των πολικών θερμοκρασιών του χειμώνα.

«Η ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ»

«Κάθε μέρα η Ρωσία θα μπορούσε να επιλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά επιλέγει νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X. «Είναι κρίσιμο όσοι στηρίζουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις να αντιδράσουν. Η Μόσχα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το κρύο ως όπλο πίεσης κατά της Ουκρανίας».

Η Μόσχα δεν σχολίασε άμεσα τις επιθέσεις.

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμιχάλ δήλωσε ότι επλήγησαν δύο θερμικοί σταθμοί παραγωγής ρεύματος στη δυτική Ουκρανία, καθώς και κρίσιμα στοιχεία του συστήματος διανομής – υποσταθμοί και βασικές γραμμές μεταφοράς.

«Ρώσοι εγκληματίες πραγματοποίησαν άλλη μία μαζική επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας», ανέφερε ο Σμιχάλ στο Telegram. «Οι εργαζόμενοι στην ενέργεια είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν επισκευές μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν καθώς η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει απότομα, με προβλέψεις για έως και -14 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.

Τα νέα πλήγματα έρχονται λίγες ημέρες μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου. Παρά τις πιέσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις επανειλημμένες διαπραγματεύσεις, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απτό αποτέλεσμα.

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Από το φθινόπωρο του 2025, η Ρωσία έχει εντείνει τα χτυπήματα στο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο και σε άλλες ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας συχνά μπλακ άουτ και βυθίζοντας εκατομμύρια πολίτες στο σκοτάδι για ώρες.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι επιβλήθηκαν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα, ενώ η κυβέρνηση ζήτησε από την Πολωνία επείγουσες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας για τη στήριξη του δικτύου.

Περιφερειακές αρχές ανέφεραν επιθέσεις σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων οι δυτικές επαρχίες Χμελνίτσκι, Ρίβνε, Τερνόπιλ, Ιβάνο-Φρανκίβσκ και Λβιβ. Στόχος έγιναν επίσης οι θερμικοί σταθμοί Μπουρστίν και Ντομπροτβίρ.

Η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι ο εξοπλισμός στους θερμικούς της σταθμούς υπέστη σοβαρές ζημιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, προσθέτοντας ότι πρόκειται για τη δέκατη επίθεση στις εγκαταστάσεις της από τον Οκτώβριο του 2025.

