Σκάνδαλο Επστάιν: Η Μάξγουελ θα μιλήσει μόνο αν πάρει χάρη από τον Τραμπ

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός του Τζέφρι Επστάιν και καταδικασμένη σε 20ετή κάθειρξη, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, επικαλούμενη την Πέμπτη Τροπολογία για να αποφύγει την αυτοενοχοποίηση. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή του Τέξας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, χαρακτήρισε τη στάση της «απογοητευτική» και αποκάλυψε ότι η Μάξγουελ έχει θέσει ως προϋπόθεση για την παροχή πληροφοριών τη χορήγηση χάρης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγούμενο αίτημά της για ποινική ασυλία είχε απορριφθεί.

Η ακρόαση έγινε μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων και οπτικοακουστικού υλικού από το αρχείο Έπστιν, την 30ή Ιανουαρίου. Παρά το διεθνές ενδιαφέρον, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, διευκρίνισε ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία για επιπλέον διώξεις. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση παλαιότερων σχέσεων με τον καταδικασμένο εγκληματία εγείρει σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις για όσους εμπλέκονται.

Σχέση Μάξγουελ με Τραμπ και Κλίντον

Μέσω του δικηγόρου της, η Μάξγουελ δήλωσε ότι δεν διαθέτει στοιχεία για ενοχή των Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον, οι οποίοι έχουν παραδεχθεί φιλικές σχέσεις με τον Επστάιν, διακόπτοντας ωστόσο κάθε επαφή πολύ πριν από τα εγκλήματά του.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας:

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον έχουν κληθεί σε δημόσια ακρόαση στα τέλη του μήνα, ώστε να αποφευχθεί πολιτική εκμετάλλευση.

Θύματα αντέδρασαν έντονα όταν η Μάξγουελ μεταφέρθηκε σε φυλακή με ηπιότερο καθεστώς, μετά την ανάκρισή της από τον Τοντ Μπλανς.

Οι ισχυρισμοί για τον θάνατο του Επστάιν και τη «λίστα πελατών»

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία τον Αύγουστο: