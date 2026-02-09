ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σκάνδαλο Επστάιν: Η Μάξγουελ θα μιλήσει μόνο αν πάρει χάρη από τον Τραμπ
Ειδήσεις
20:07 - 09 Φεβ 2026

Σκάνδαλο Επστάιν: Η Μάξγουελ θα μιλήσει μόνο αν πάρει χάρη από τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός του Τζέφρι Επστάιν και καταδικασμένη σε 20ετή κάθειρξη, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, επικαλούμενη την Πέμπτη Τροπολογία για να αποφύγει την αυτοενοχοποίηση. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή του Τέξας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, χαρακτήρισε τη στάση της «απογοητευτική» και αποκάλυψε ότι η Μάξγουελ έχει θέσει ως προϋπόθεση για την παροχή πληροφοριών τη χορήγηση χάρης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγούμενο αίτημά της για ποινική ασυλία είχε απορριφθεί.

Η ακρόαση έγινε μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων και οπτικοακουστικού υλικού από το αρχείο Έπστιν, την 30ή Ιανουαρίου. Παρά το διεθνές ενδιαφέρον, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, διευκρίνισε ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία για επιπλέον διώξεις. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση παλαιότερων σχέσεων με τον καταδικασμένο εγκληματία εγείρει σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις για όσους εμπλέκονται.

Σχέση Μάξγουελ με Τραμπ και Κλίντον

Μέσω του δικηγόρου της, η Μάξγουελ δήλωσε ότι δεν διαθέτει στοιχεία για ενοχή των Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον, οι οποίοι έχουν παραδεχθεί φιλικές σχέσεις με τον Επστάιν, διακόπτοντας ωστόσο κάθε επαφή πολύ πριν από τα εγκλήματά του.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας:

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον έχουν κληθεί σε δημόσια ακρόαση στα τέλη του μήνα, ώστε να αποφευχθεί πολιτική εκμετάλλευση.

Θύματα αντέδρασαν έντονα όταν η Μάξγουελ μεταφέρθηκε σε φυλακή με ηπιότερο καθεστώς, μετά την ανάκρισή της από τον Τοντ Μπλανς.

Οι ισχυρισμοί για τον θάνατο του Επστάιν και τη «λίστα πελατών»

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία τον Αύγουστο:

  • Η Μάξγουελ αμφισβήτησε ότι ο Επστάιν αυτοκτόνησε στη φυλακή, χωρίς να κατονομάσει υπαίτιους.
  • Αρνήθηκε την ύπαρξη «λίστας πελατών» και δήλωσε ότι δεν γνώριζε για εκβιασμούς ισχυρών προσώπων από τον πρώην σύντροφό της.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Reuters: Πώς ο Τζερόμ Πάουελ «θωράκισε» τη Fed απέναντι στις πολιτικές πιέσεις Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Πώς ο Τζερόμ Πάουελ «θωράκισε» τη Fed απέναντι στις πολιτικές πιέσεις Τραμπ

Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίξει» ακόμη περισσότερο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις
Ειδήσεις

Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίξει» ακόμη περισσότερο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις

Το σαφές στρατηγικό μήνυμα Σι προς Τραμπ για την Ταϊβάν
Ειδήσεις

Το σαφές στρατηγικό μήνυμα Σι προς Τραμπ για την Ταϊβάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ