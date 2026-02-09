Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αναρχικοί ανέλαβαν την ευθύνη για σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Την ευθύνη για πράξεις δολιοφθοράς σε σιδηροδρομικές υποδομές στη βόρεια Ιταλία ανέλαβε αναρχική ομάδα, μετά τις σοβαρές διαταραχές που σημειώθηκαν το Σάββατο (7/2), προκαλώντας πολύωρες καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων την πρώτη πλήρη ημέρα διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, καταγράφηκαν τρία ξεχωριστά περιστατικά σε διαφορετικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια. Οι παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τις δυόμισι ώρες τόσο σε δρομολόγια υψηλής ταχύτητας όσο και σε περιφερειακές γραμμές. Από τα περιστατικά δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ούτε υπήρξαν ζημιές σε συρμούς.

Σε προκήρυξη που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο τη Δευτέρα (9/2), η αναρχική ομάδα υποστήριξε ότι η αυξανόμενη καταστολή των κινητοποιήσεων από την κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει καταστήσει τις διαδηλώσεις στους δρόμους αναποτελεσματικές. Όπως ανέφερε, η επιλογή της δολιοφθοράς και άλλων παράνομων μορφών δράσης κρίθηκε αναγκαία ως εναλλακτικός τρόπος αντίστασης.

«Καθίσταται απαραίτητο να υιοθετηθούν παράνομες πρακτικές, να αποκεντρωθεί η σύγκρουση και να πολλαπλασιαστούν τα μέτωπα, καθώς και να στραφούμε στην αυτοάμυνα και τη δολιοφθορά για να επιβιώσουμε στους καιρούς που έρχονται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει επίσημα το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Ωστόσο, σκληρή ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έκανε λόγο για «τραμπούκους», τονίζοντας ότι οι αρχές θα κάνουν τα πάντα για να τους συλλάβουν και να αντιμετωπίσουν όσους τους στηρίζουν.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη διοργάνωση των Αγώνων, χαρακτηρίζοντάς τους «σύμβολο μιας Ιταλίας που δημιουργεί, συγκινεί και δεν τα παρατά ποτέ».

Από την πλευρά τους, οι αναρχικοί στράφηκαν συνολικά κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, τους οποίους χαρακτήρισαν «εξιδανίκευση του εθνικισμού». Υποστήριξαν επίσης ότι η διοργάνωση λειτουργεί ως «εργαστήριο» για την ενίσχυση της αστυνόμευσης πλήθους και την παρακολούθηση των μετακινήσεων των πολιτών.

Λίγες ώρες μετά το σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές υποδομές, ένταση σημειώθηκε και στο Μιλάνο, μία από τις συνδιοργανώτριες πόλεις των Αγώνων. Περίπου 100 κουκουλοφόροι διαδηλωτές αποσπάστηκαν από τον κύριο όγκο αντιολυμπιακής πορείας και εκτόξευσαν καπνογόνα και πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε την Κυριακή τόσο τους σαμποτέρ όσο και τους βίαιους διαδηλωτές, χαρακτηρίζοντάς τους «εχθρούς της Ιταλίας».