ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αναρχικοί ανέλαβαν την ευθύνη για σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο
Ειδήσεις
23:01 - 09 Φεβ 2026

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αναρχικοί ανέλαβαν την ευθύνη για σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ευθύνη για πράξεις δολιοφθοράς σε σιδηροδρομικές υποδομές στη βόρεια Ιταλία ανέλαβε αναρχική ομάδα, μετά τις σοβαρές διαταραχές που σημειώθηκαν το Σάββατο (7/2), προκαλώντας πολύωρες καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων την πρώτη πλήρη ημέρα διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, καταγράφηκαν τρία ξεχωριστά περιστατικά σε διαφορετικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια. Οι παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τις δυόμισι ώρες τόσο σε δρομολόγια υψηλής ταχύτητας όσο και σε περιφερειακές γραμμές. Από τα περιστατικά δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ούτε υπήρξαν ζημιές σε συρμούς.

Σε προκήρυξη που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο τη Δευτέρα (9/2), η αναρχική ομάδα υποστήριξε ότι η αυξανόμενη καταστολή των κινητοποιήσεων από την κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει καταστήσει τις διαδηλώσεις στους δρόμους αναποτελεσματικές. Όπως ανέφερε, η επιλογή της δολιοφθοράς και άλλων παράνομων μορφών δράσης κρίθηκε αναγκαία ως εναλλακτικός τρόπος αντίστασης.

«Καθίσταται απαραίτητο να υιοθετηθούν παράνομες πρακτικές, να αποκεντρωθεί η σύγκρουση και να πολλαπλασιαστούν τα μέτωπα, καθώς και να στραφούμε στην αυτοάμυνα και τη δολιοφθορά για να επιβιώσουμε στους καιρούς που έρχονται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει επίσημα το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Ωστόσο, σκληρή ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έκανε λόγο για «τραμπούκους», τονίζοντας ότι οι αρχές θα κάνουν τα πάντα για να τους συλλάβουν και να αντιμετωπίσουν όσους τους στηρίζουν.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη διοργάνωση των Αγώνων, χαρακτηρίζοντάς τους «σύμβολο μιας Ιταλίας που δημιουργεί, συγκινεί και δεν τα παρατά ποτέ».

Από την πλευρά τους, οι αναρχικοί στράφηκαν συνολικά κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, τους οποίους χαρακτήρισαν «εξιδανίκευση του εθνικισμού». Υποστήριξαν επίσης ότι η διοργάνωση λειτουργεί ως «εργαστήριο» για την ενίσχυση της αστυνόμευσης πλήθους και την παρακολούθηση των μετακινήσεων των πολιτών.

Λίγες ώρες μετά το σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές υποδομές, ένταση σημειώθηκε και στο Μιλάνο, μία από τις συνδιοργανώτριες πόλεις των Αγώνων. Περίπου 100 κουκουλοφόροι διαδηλωτές αποσπάστηκαν από τον κύριο όγκο αντιολυμπιακής πορείας και εκτόξευσαν καπνογόνα και πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε την Κυριακή τόσο τους σαμποτέρ όσο και τους βίαιους διαδηλωτές, χαρακτηρίζοντάς τους «εχθρούς της Ιταλίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς
Ειδήσεις

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε 23 σιδηροδρομικές γραμμές μέσα σε μία ημέρα
Ειδήσεις

Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε 23 σιδηροδρομικές γραμμές μέσα σε μία ημέρα

Ιταλία: Εξετάζεται υπό προϋποθέσεις η αποστολή ναρκαλιευτικών στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιταλία: Εξετάζεται υπό προϋποθέσεις η αποστολή ναρκαλιευτικών στα Στενά του Ορμούζ

Βολές Πάπα Λέοντα κατά Τραμπ: Η κριτική να είναι βασισμένη στην αλήθεια
Ειδήσεις

Βολές Πάπα Λέοντα κατά Τραμπ: Η κριτική να είναι βασισμένη στην αλήθεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ