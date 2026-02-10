ifo: Σημάδια ανάκαμψης στη γερμανική οικονομία: Άνοδος της παραγωγικής δυναμικότητας τον Ιανουάριο

«Η γερμανική οικονομία φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω της το χαμηλότερο σημείο και αρχίζει να ανακάμπτει. Ωστόσο, το ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας εξακολουθεί να βρίσκεται περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο», δηλώνει ο Timo Wollmershäuser, επικεφαλής προβλέψεων του ifo. Ο μέσος όρος των τιμών που έχουν καταγραφεί από το 1991 ανέρχεται στο 85,8%.
Στο 77,5%, η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στη βιομηχανία ειδικότερα είναι σημαντικά χαμηλότερη από τον μακροχρόνιο μέσο όρο (83,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά τον Ιανουάριο καταγράφηκαν στην κλωστοϋφαντουργία (70,3%) και στη βιομηχανία δέρματος (65%), ενώ τα υψηλότερα στην αυτοκινητοβιομηχανία (82,3%).
Στο 66,6%, η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κατασκευαστικό κλάδο ήταν επίσης κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο (69,4%), ωστόσο αυτή η προσωρινή πτώση δεν είναι απρόσμενη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε πολλές περιοχές. Με 89,5% τον Ιανουάριο, η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στους παρόχους υπηρεσιών του ifo ήταν μάλιστα πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του 88,7%. «Αυτό συνάδει με τη γενικά θετική αξιολόγηση της κατάστασης από τους παρόχους υπηρεσιών», δηλώνει ο Wollmershäuser.