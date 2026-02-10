Copernicus: Ο Ιανουάριος του 2026 ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

To 2026 άρχισε με τον Ιανουάριο να συγκαταλέγεται στους πέντε πιο θερμούς που έχουν καταγραφτεί ποτέ, αναφέρει σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, παρά το κύμα ψύχους που έζησε το βόρειο ημισφαίριο.

«Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ο πέμπτος πιο θερμός Ιανουάριος στα χρονικά σε παγκόσμια κλίμακα, με τη μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια να φτάνει τους 12,95° Κελσίου, δηλαδή να είναι κατά 0,51° Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο του Ιανουαρίου για την περίοδο 1991-2020», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής (C3S) του Κοπέρνικου στο μηνιαίο της δελτίο.

Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν κατά μόλις 0,28° Κελσίου πιο ψυχρός από τον πιο θερμό στην ιστορία, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2025, και κατά 1,47° Κελσίου πιο θερμός από τον μέσο όρο της περιόδου 1850-1900, όπως ορίζεται η προβιομηχανική εποχή.

«Ο Ιανουάριος του 2026 μας θύμισε με σκληρό τρόπο ότι το κλιματικό σύστημα μπορεί ενίοτε να προκαλεί ταυτόχρονα πολύ ψυχρό καιρό σε μια περιοχή και ακραία ζέστη σε κάποια άλλη», συνόψισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την κλιματική αλλαγή.