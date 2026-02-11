Τραμπ – Νετανιάχου: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν χωρίς οριστικές αποφάσεις

Η τρίωρη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης χωρίς κοινές δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τόσο πριν όσο και μετά το πέρας των συνομιλιών.

Πρόκειται για την έβδομη κατ’ ιδίαν επαφή των δύο ηγετών μέσα στους τελευταίους 13 μήνες. Στο επίκεντρο βρέθηκε το ζήτημα του Ιράν και ο νέος γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για το Ιράν, εκφράζοντας ωστόσο την πρόθεσή του να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. «Την προηγούμενη φορά το Ιράν επέλεξε να μην προχωρήσει σε συμφωνία και υπέστη πλήγμα — κάτι που δεν του ωφέλησε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει: «Μόλις ολοκλήρωσα τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, κ. Νετανιάχου, και διάφορους εκπροσώπους του. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, η εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας συνεχίζεται.

Δεν επιτεύχθηκε τίποτα οριστικό, εκτός από το ότι επέμεινα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν αυτό είναι εφικτό, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό ότι αυτό θα ήταν προτιμότερο. Εάν δεν είναι εφικτό, θα πρέπει απλώς να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Την τελευταία φορά, το Ιράν αποφάσισε ότι ήταν καλύτερο να μην συνάψει συμφωνία και δέχτηκε το χτύπημα του Midnight Hammer — κάτι που δεν του βγήκε σε καλό. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο λογικό και υπεύθυνο. Επιπλέον, συζητήσαμε την εξαιρετική πρόοδο που σημειώνεται στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα. Υπάρχει πραγματικά ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».