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Επιστροφή ενοικίου: 15 ημέρες για τον έλεγχο των στοιχείων - Τι πρέπει να διορθώσουν οι φορολογούμενοι
Ακίνητα
08:14 - 15 Σεπ 2026

Επιστροφή ενοικίου: 15 ημέρες για τον έλεγχο των στοιχείων - Τι πρέπει να διορθώσουν οι φορολογούμενοι

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε αντίστροφη μέτρηση έχουν μπει χιλιάδες ενοικιαστές που δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου, καθώς απομένουν μόλις 15 ημέρες για τον έλεγχο και, όπου απαιτείται, τη διόρθωση των στοιχείων της φορολογικής τους δήλωσης.

Η 30ή Σεπτεμβρίου αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία, καθώς μέχρι τότε η ΑΑΔΕ θα έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων για τον αυτόματο υπολογισμό της ενίσχυσης. Το ποσό που θα πιστωθεί στο τέλος Νοεμβρίου θα προκύψει από τη φορολογική εικόνα που θα έχει διαμορφωθεί έως την καταληκτική ημερομηνία.

Για τον λόγο αυτό, όσοι διαπιστώσουν παραλείψεις ή λάθη στα στοιχεία της μίσθωσης θα πρέπει να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να αποφύγουν απώλεια μέρους ή και ολόκληρης της ενίσχυσης.

Η επιστροφή υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη ενοικίου για το 2025, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1. Για την κύρια κατοικία λαμβάνονται υπόψη οι κωδικοί 811-816, ενώ για τη φοιτητική κατοικία οι κωδικοί 817-822.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα ενοίκια που εμφανίζονται ως πραγματικά καταβληθέντα και τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν μέσω των σχετικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Ο έλεγχος που πρέπει να γίνει πριν από την προθεσμία

Οι ενοικιαστές θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο Ε1 και να βεβαιωθούν ότι συμφωνούν με τα στοιχεία της μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα τα σημεία προσοχής έχουν να κάνουν με τα εξης:

1. Έλεγχος των στοιχείων της μίσθωσης

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και στο ύψος του ενοικίου που έχει δηλωθεί. Εάν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, θα πρέπει να διορθωθούν πριν από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

2. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης

Όσοι χρειάζεται να διορθώσουν τα στοιχεία της μίσθωσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τη διόρθωση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

3. Προσοχή σε αλλαγές κατοικίας

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής άλλαξε κατοικία μέσα στο 2025 ή υπήρξαν μεταβολές στο μισθωτήριο, θα πρέπει να ελέγξει ότι στο Ε1 αποτυπώνονται σωστά οι διαφορετικές περίοδοι μίσθωσης και τα αντίστοιχα ποσά.

4. Έλεγχος του IBAN

Απαραίτητη είναι και η επιβεβαίωση του τραπεζικού λογαριασμού. Ο σωστός IBAN θα πρέπει να είναι δηλωμένος και επιβεβαιωμένος στο myAADE, ώστε να πραγματοποιηθεί χωρίς εμπλοκές η πίστωση της ενίσχυσης.

5. Φοιτητική κατοικία

Για τις περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν, θα πρέπει να ελεγχθεί ότι έχουν καταχωριστεί σωστά τα στοιχεία της φοιτητικής κατοικίας, καθώς και ο ΑΚΑΜΠ/ΑΦΜ του φοιτητή.

6. Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις

Όσοι έχουν προεκκαθαρισμένη δήλωση δεν θα πρέπει να θεωρήσουν δεδομένη την ορθότητα των στοιχείων. Καλό είναι να ελέγξουν τον αριθμό του μισθωτηρίου και το ποσό του ενοικίου, ώστε να διαπιστώσουν ότι ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα του 2025.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή

Υπενθυμίζεται ότι η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στο Ε1 για το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2026.

Τα ανώτατα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα,

  • 850 ευρώ για μισθωτή με ένα τέκνο,

  • 900 ευρώ για δύο τέκνα,

  • +50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το ανώτατο όριο εφαρμόζεται όταν η ετήσια δαπάνη ενοικίου είναι αρκετά υψηλή ώστε να το υπερβαίνει. Σε διαφορετική περίπτωση, η ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 της πραγματικής ετήσιας δαπάνης.

Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση, έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Ποια στοιχεία διασταυρώνονται

Σημειώνεται ότι η διαδικασία δεν βασίζεται αποκλειστικά σε όσα έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στο Ε1. Τα στοιχεία διασταυρώνονται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, αλλά και με τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής.

Εάν το ποσό που εμφανίζεται στο Ε1 του μισθωτή είναι υψηλότερο από εκείνο που προκύπτει τόσο από το ηλεκτρονικό μισθωτήριο όσο και από τη δήλωση του εκμισθωτή, για τη διασταύρωση λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό μεταξύ των δύο τελευταίων πηγών.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβεί το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλώσει ο μισθωτής στο Ε1.

Τα εισοδηματικά όρια

Για την καταβολή της επιστροφής απαιτείται, μεταξύ άλλων, η πλήρωση συγκεκριμένων εισοδηματικών προϋποθέσεων.

Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του και είτε πρόκειται για φορολογούμενο είτε για απαλλασσόμενο εισόδημα, καθώς και πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

  • 25.000 ευρώ για άγαμο, από 20.000 ευρώ,

  • 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, από 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,

  • 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, από 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Προσοχή στις ανακριβείς δηλώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους έχουν δηλώσει στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είτε για την κύρια είτε για τη φοιτητική κατοικία.

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει ανακριβής δήλωση, ο δικαιούχος μπορεί να κληθεί να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης, μαζί με τόκους με ετήσιο επιτόκιο 8,76%. Παράλληλα, προβλέπεται αποκλεισμός από τη συγκεκριμένη ενίσχυση για διάστημα τριών ετών.

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