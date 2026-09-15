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Το 11th Business Forum Greece-Sweden στις 24/9 στο Divani Caravel: Ομιλητές, Συντονιστές και Πρόγραμμα
Επιχειρήσεις
08:07 - 15 Σεπ 2026

Το 11th Business Forum Greece-Sweden στις 24/9 στο Divani Caravel: Ομιλητές, Συντονιστές και Πρόγραμμα

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις επαναπροσδιορίζονται, η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνεται και οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της οικονομικής της ανάπτυξης.

Με κεντρικό θέμα “Europe 2026: Resilience, Innovation & Competitiveness”, το 11th Business Forum Greece-Sweden θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής, της οικονομίας, της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και του χρηματοπιστωτικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος από την Ελλάδα και τη Σουηδία.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται με σειρά προτεραιότητας και έως την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Εγγραφείτε εδώ: https://11thbusinessforumgreecesweden.liveon.tech/forms/3

Εναρκτήριες ομιλίες & Κεντρικές ομιλίες

Τις εναρκτήριες ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου, και η Α.Ε. Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα, Håkan Emsgård, ενώ θα ακολουθήσει η εναρκτήρια ομιλία του Κωστή Χατζηδάκη, Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, πέντε θεματικές ενότητες θα αναδείξουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη σήμερα, μέσα από τοποθετήσεις και συζητήσεις με τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων από την Ελλάδα και τη Σουηδία.

Την πρώτη θεματική ενότητα, “Capital Markets & Banking”, θα προλογίσει ο Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών, με έμφαση στον ρόλο των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στην ευρωπαϊκή οικονομία, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη σχέση μεταξύ ρύθμισης και ανταγωνιστικότητας και τις προϋποθέσεις για τη διοχέτευση κεφαλαίων προς παραγωγικές επενδύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της ενότητας, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ του Stefan Ingves, Former Swedish Central Bank Governor, Chairman Toronto Centre, και του Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η δεύτερη θεματική ενότητα, “Defence, Security & Dual-Use Innovation”, θα επικεντρωθεί στην άμυνα, την ασφάλεια, την τεχνολογική καινοτομία και τις εφαρμογές διττής χρήσης. Η ενότητα θα ανοίξει με keynote ομιλίες των Prof. Kjell Engelbrekt, Dean of the Swedish Defence University, Δρος Θάνου Ντόκου, Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Μιχάλη Κατρίνη, Βουλευτή Ηλείας, Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας ΠΑΣΟΚ, και Fredrik Gustafson, Vice President and Head of Group Business Development, Saab AB, του οποίου η ομιλία θα έχει θέμα “Defence Innovation at the Speed of Relevance”.

Η τρίτη θεματική ενότητα, “Energy, Infrastructure & Industrial Transition”, θα εξετάσει τον μετασχηματισμό του ενεργειακού και βιομηχανικού μοντέλου της Ευρώπης, με έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την απανθρακοποίηση, τις υποδομές, τις νέες τεχνολογίες και την αναδιαμόρφωση των βιομηχανικών αλυσίδων αξίας. Η ενότητα θα ανοίξει με keynote ομιλία του Κυριάκου Ρωτίδη, Local Business Manager Motion, ABB Greece.

Η τέταρτη θεματική ενότητα, “AI, Digitalisation & Productivity”, θα επικεντρωθεί στην πρακτική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, στον αυτοματισμό και στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Keynote ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Mikael Bäck, Vice President and Corporate Officer, Group Function Technology, Ericsson.

Τέλος, η πέμπτη θεματική ενότητα, “Swedish Design, Innovation & Sustainability”, θα αναδείξει τη σουηδική προσέγγιση στον σχεδιασμό, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, εξετάζοντας τον ρόλο του design στην παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δείτε την ατζέντα εδώ

Ομιλητές (με τη σειρά που βρίσκονται στην ατζέντα):

Magnus Schöldtz, Director and Senior Advisor, Wallenberg Office, former Ambassador

Άννα Ψαρούλη, Head of the Executive Management Office, Swedish Civil Defence and Resilience Agency

Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Johan Brisfors, Director and Head of Sales Submarines, Saab Naval

Allan Charles, Head of Defense EMEA, Ericsson

Δημήτρης Σκαλαίος, Executive Director & CRO, Hellenic Aerospace Industry SA / Chairman, Hellenic Aerospace, Security & Defense Industries Group (HASDIG)

Ιωάννης Κ. Καρύδας, Chief Executive Officer Renewables, Energy Storage & Interconnections, Copelouzos Group

Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, EU Affairs Manager, Motor Oil Group

Χρήστος Σκαρλατάκης, Commercial Leader Electrification, ABB Greece

Θεόδωρος Τζούρος, Chief Corporate & Investment Banking, Piraeus Group

Αλέξανδρος Μάνος, Chief Commercial Officer, Netcompany

Αλεξάνδρα Φατσέα, Deputy Managing Director, Intrum Hellas / Managing Director, Intrum REO Solutions

Ηλίας Βύζας, Partner, Head of Consulting, EY Greece - Data, Analytics & AI Center of Excellence Leader - AI & DATA Leader, Europe Central

Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Columnist, Kathimerini Greek, Founder 1830 Lab

Ewa Kumlin, Senior Project Manager, International Projects, Svensk Form

Ειρήνη Σδράλη, Visual Merchandiser Executive, Housemarket-IKEA

Martin Olofsson, Founder & Co-Owner, Myran Scandinavian Design

Δημήτρης Καμπάνης, Chief Commercial Officer, Oceanbird

Mats Stenbäcken, Technical Sales & Business Development Manager, SKF RecondOil AB

Συντονιστές

Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου

Μαρίνα Καπετανάκη, Senior Partner, KPMG in Greece

Δημήτρης Πούλος, Managing Director, Alfa Laval Greece

Σπύρος Ξανθόπουλος, Partner, Consulting Services, EY

Ράνια Πατσιοπούλου, Managing Director, SKF Hellas

Για πιο αναλυτική ενημέρωση, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 11th Business Forum Greece–Sweden.

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