Ο Ρούμπιο επισκέπτεται τους Ευρωπαίους ηγέτες (Όρμπαν, Φίτσο) που τάσσονται υπέρ του Τραμπ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να ξεκινήσει ένα διήμερο ταξίδι την Κυριακή στην ανατολική Ευρώπη με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων με τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, οι οποίες έχουν συντηρητικούς ηγέτες με στενές σχέσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και οι οποίοι συχνά βρίσκονται σε ρήξη με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ταξίδι θα χρησιμοποιηθεί για να συζητηθούν θέματα ενεργειακής συνεργασίας και διμερή θέματα, όπως οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο ίδιος ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πρόκειται για χώρες «που είναι πολύ ισχυρές μαζί μας, πολύ συνεργατικές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δουλεύουν πολύ στενά μαζί μας» και ότι ήταν «μια καλή ευκαιρία να τις επισκεφθεί» και ότι δεν είχε ξαναβρεθεί σε αυτές.

Ο Ρούμπιο — ο οποίος, παράλληλα με τη θέση του ΥΠΕΞ, υπηρετεί και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ — θα συναντηθεί την Κυριακή στη Μπρατισλάβα με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος επισκέφθηκε τον Τραμπ στη Φλόριντα τον περασμένο μήνα. Το ταξίδι του ακολουθεί τη συμμετοχή του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τις τελευταίες μέρες.

Τη Δευτέρα, ο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος υπολείπεται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών τον Απρίλιο, όταν ενδέχεται να χάσει την εξουσία. Ο Ρούμπιο είπε ότι ο Τραμπ τον υποστηρίζει και ότι και οι ΗΠΑ κάνουν διμερή επίσκεψη.

Ο Ορμπάν θεωρείται από πολλούς στην αμερικανική σκληρή δεξιά ως πρότυπο για τις αυστηρές πολιτικές μετανάστευσης, την υποστήριξη στις οικογένειες και τον χριστιανικό συντηρητισμό.

Τόσο ο Φίτσο όσο και ο Ορμπάν έχουν συγκρουστεί με θεσμούς της ΕΕ σχετικά με έρευνες για υποχώρηση δημοκρατικών κανόνων και έχουν διατηρήσει δεσμούς με τη Μόσχα, έχουν επικρίνει και κατά καιρούς καθυστερήσει την επιβολή κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία, ενώ αντιτίθενται στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ακόμη και όταν άλλες χώρες της ΕΕ έχουν εξασφαλίσει εναλλακτικές ενεργειακές πηγές μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς αμερικανικού φυσικού αερίου, η Σλοβακία και η Ουγγαρία εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό αέριο και πετρέλαιο, κάτι που οι ΗΠΑ έχουν επικρίνει. Ο Ρούμπιο είπε ότι αυτό θα συζητηθεί, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Φίτσο, ο οποίος έχει περιγράψει την ΕΕ ως «θεσμό σε βαθιά κρίση», έχει επαινέσει τον Τραμπ λέγοντας ότι θα φέρει την ειρήνη πίσω στην Ευρώπη, αλλά έχει επικρίνει την αμερικανική σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου.

Τόσο η Ουγγαρία όσο και η Σλοβακία έχουν επίσης αποκλίνει από την άποψη του Τραμπ σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ — αν και έχουν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο ελάχιστο όριο του 2 % του ΑΕΠ που απαιτείται, ο Φίτσο έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να τις αυξήσει περαιτέρω παρά τις πιέσεις για 5%.

Στο θέμα της πυρηνικής συνεργασίας, η Σλοβακία υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα και ο Φίτσο είπε ότι η αμερικανική Westinghouse είναι πιθανό να κατασκευάσει νέο πυρηνικό σταθμό, ενώ εξέφρασε επίσης την υποδοχή περισσότερων εταιρειών στο έργο μετά από συνάντηση με τον επικεφαλής της γαλλικής εταιρείας Framatome.