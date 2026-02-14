ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι η “καρδιά” του νέου παραγωγικού μοντέλου
Πολιτική
16:57 - 14 Φεβ 2026

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι η “καρδιά” του νέου παραγωγικού μοντέλου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

“Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι η "καρδιά" του νέου παραγωγικού μοντέλου. Στο πλαίσιο αυτό μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου υπήρξε στήριξη 301 εκατ. ευρώ για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Πρώτη φορά υλοποιούνται τόσα έργα ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι η πόλη μας ανεβαίνει θέσεις στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Σύνθημά μας: «Το είπαμε, το κάναμε»”, τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην εφημερίδα “Karfitsa”.

Συγκεκριμένα ο κ. Καλαφάτης αναφέρει ότι: Έργα που για δεκαετίες παρέμεναν στα χαρτιά ή σε μακέτες προχωρούν ή ολοκληρώνονται. Το Μετρό είναι μια πραγματικότητα και σύντομα, θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη από το Σιδηροδρομικό Σταθμό ως την Καλαμαριά. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος φθάνει στη Σίνδο και, με τα επιπλέον δρομολόγια του ΟΑΣΘ η διαδρομή ως το ΔΙΠΑΕ έχει γίνει πιο εύκολη. Στην πόλη κυκλοφορούν ολοκαίνουργια ηλεκτροκινούμενα λεωφορεία και το flyover θα παραδοθεί στην ώρα του. Προχωρούν τα έργα στον 6ο προβλήτα του λιμένα και στα δύο νέα Νοσοκομεία, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό στο Φίλυρο και το νέο Αντικαρκινικό”.

“Κατευθύναμε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου για έργα αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης, βιολογικού καθαρισμού και οδικού δικτύου”, τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και προσθέτει ότι: “Στο στρατόπεδο Γκόνου, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 θα υπάρχει ανάδοχος για τη δημιουργία ενός ισχυρού διαμετακομιστικού κέντρου. Προχωράμε τα έργα στο Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς Thess INTEC, στην Περαία. Μαζί με το ΕΚΕΤΑ, το NΟΗΣΙΣ, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, τα Πανεπιστήμια, μετατρέπουμε στην πράξη τη Θεσσαλονίκη σε Κόμβο Καινοτομίας και εξωστρέφειας για το επιχειρείν”.

Αναφερόμενος στα βήματα που έχουν επιτευχθεί στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας ο Σταύρος Καλαφάτης υπογραμμίζει: “Ενισχύουμε τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Αυτό το δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων που σήμερα είναι πραγματικότητα. Οι διεθνείς τεχνολογικές επενδύσεις έχουν επιταχυνθεί από το 2019 και μετά. Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται και μετατρέπεται τόσο σε μια πόλη φιλική προς τους πολίτες όσο και σε αναπτυξιακό και καινοτομικό κόμβο. Μέσα στο χρόνο θα συνδεθεί και πάλι σιδηροδρομικά με την Αθήνα -με τηλεδιοίκηση στο 100% της διαδρομής. Η πόλη, όμως, έχει ακόμη μεγάλες ανάγκες και χρόνιες παθογένειες που δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Η Κυβέρνησή μας δεν ισχυρίζεται ότι τα έκανε όλα τέλεια, αλλά ότι έβαλε τη Θεσσαλονίκη σε μια σταθερή τροχιά προόδου. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται, με σχέδιο, συνέπεια και ρεαλισμό”, υπογραμμίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Οι πολίτες μάς στέλνουν ένα μήνυμα: Θέλουν περισσότερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητά τους”, επισημαίνει ο κ. Καλαφάτης και προσθέτει: “Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο αποφασιστικά με στόχο καλύτερο κράτος, ισχυρότερη δημόσια υγεία, πραγματικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά και στήριξη της μεσαίας τάξης”.

“Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύουμε τον διάλογο με την κοινωνία, ακούμε την κριτική και διορθώνουμε λάθη. Μέχρι τις εκλογές, με σκληρή δουλειά θα επιβεβαιώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η μόνη αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης, με καθαρό όραμα, οργανωμένο σχέδιο και την ικανότητα να μετατρέπει τη στρατηγική σε έργο για μια Ελλάδα σταθερή, σύγχρονη και εξωστρεφή”, τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Risk &amp; Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF: Μια βραδιά αφιερωμένη στις εξελίξεις γύρω από το Risk, το ESG και το Compliance
Επιχειρήσεις

Risk & Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF: Μια βραδιά αφιερωμένη στις εξελίξεις γύρω από το Risk, το ESG και το Compliance

Η Καρυστιανού ανοίγει τα «χαρτιά» της – Αποκαλυπτήρια του κόμματος και συμβολισμοί
Πολιτική

Η Καρυστιανού ανοίγει τα «χαρτιά» της – Αποκαλυπτήρια του κόμματος και συμβολισμοί

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας
Πολιτική

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Πολιτική
22/05/2026 - 15:55

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 15:54

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 15:53

OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

Πολιτική
22/05/2026 - 15:48

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Magazino
22/05/2026 - 15:43

«Μπορείς να πάρεις την εκπομπή, όχι τη φωνή»: Το φινάλε του ιστορικού Late Show

Πολιτική
22/05/2026 - 15:41

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:40

Αναταραχή στις τουρκικές αγορές μετά την καρατόμηση στην ηγεσία του CHP

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:38

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 25 Μαΐου έως 19 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:30

Ένας νεκρός από σύγκρουση τριών ΙΧ στην Αθηνών - Σουνίου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:13

Νέα εστία ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Ροδόπη μετά από δύο μήνες

Πολιτική
22/05/2026 - 15:10

Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: Ζήτημα που αγγίζει την εθνική ασφάλεια και την άμυνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ