«Ο Τραμπ θα φύγει σε τρία χρόνια»: Κορυφαίοι Δημοκρατικοί... καθησυχάζουν την Ευρώπη

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στη Σύνοδο Κορυφής Ασφαλείας του Μονάχου, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναρωτιόντουσαν με ανησυχία τι τόνο θα υιοθετούσε στις δηλώσεις του το Σάββατο. Ενώ η ομιλία του δεν καθησύχασε πλήρως τις ανησυχίες τους, θεωρήθηκε ως διαβεβαίωση προς τους συμμάχους ότι οι σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ μπορεί να έχουν φθαρεί υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν θα διαλυθούν πλήρως.

Η ομιλία του Ρούμπιο δεν ήταν, όμως, η μόνη αμερικανική πολιτική φωνή στη σύνοδο κορυφής ασφαλείας.

Στο Μόναχο οι Ευρωπαίοι θεωρούν σημαντικό πως ο Ρούμπιο δεν ήταν όσο επιθετικός όπως ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς στην ίδια διάσκεψη πέρυσι, αλλά παράλληλα έστρεψαν το βλέμμα σε εκπροσώπους των Δημοκρατικών που ταξίδεψαν στη Γερμανία. Προβεβλημένοι πολιτικοί αντίπαλοι του Ντόναλντ Τραμπ έστειλαν από το Μόναχο σαφές... καθησυχαστικό μήνυμα ότι «και αυτό θα περάσει».

Περίπου έξι Δημοκρατικοί με πιθανές προεδρικές φιλοδοξίες το 2028 συμμετείχαν στο ετήσιο συνέδριο του Μονάχου και αυτό ασφαλώς λέει πολλά από μόνο του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προσωρινός. Θα φύγει σε τρία χρόνια».

Σημειώστε ότι ο Νιούσομ είναι ένα από τα πρόσωπα που ενδέχεται να διεκδικήσουν το χρίσμα του κόμματός τους για την προεδρία του 2028.

Πολλοί ακόμα Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να είναι ένας ισχυρός εταίρος με την Ευρώπη – γραμμές παρόμοιες με αυτές που προσέφερε ο Rubio, ο οποίος, όμως, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική «για την πολιτιστική παρακμή» στην ήπειρο.

Επιθετικός... σύμμαχος

«Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι για να διαβεβαιώσουμε ότι κατανοούμε πόσο σημαντικοί είναι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας», δήλωσε η Δημοκρατική Γερουσιαστής Jeanne Shaheen από το Νιου Χάμσαϊρ.

Ένας Ρεπουμπλικάνος που παρευρέθηκε, ο Γερουσιαστής Thom Tillis, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν βρίσκονται σε «εμφύλιο πόλεμο». Ωστόσο, ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει υψηλούς δασμούς σε πολλούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και δεν κρύβει την επιθυμία του να αναδιαμορφώσει τη διεθνή τάξη, χρησημοποιώντας ακόμα και στρατιωτικά μέσα. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική στο δυτικό ημισφαίριο είναι σίγουρα διαφορετική και σε πολλές περιπτώσεις απειλητική ακόμα και απέναντι σε παραδοσιακούς συμμάχους.

Τα σχέδια του προέδρου για τη Γροιλανδία - τα οποία επανέλαβε πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για ένα Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα την Παρασκευή - ήταν μόνο το πιο ενοχλητικό παράδειγμα της μετατόπισης της αμερικανικής προοπτικής.

Η AOC

Η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ τράβηξε τα βλέμματα στη διάσκεψη πέρα ​​από τον Ρούμπιο. Έσυρε μια γραμμή μεταξύ της αυξανόμενης ανισότητας πλούτου - ένα επίκεντρο της ατζέντας της εσωτερικής πολιτικής της από τότε που κέρδισε μια αναπάντεχη νίκη στο Κογκρέσο το 2018 - και της ανόδου αυταρχικών κυβερνήσεων.

«Είναι ύψιστης σημασίας να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά μας και να προσφέρουμε υλικά οφέλη στην εργατική τάξη», είπε. «Διαφορετικά, θα περιέλθουμε σε έναν πιο απομονωμένο κόσμο που κυβερνάται από αυταρχικούς που επίσης δεν προσφέρουν στους εργαζόμενους».

Η Οκάσιο-Κορτέζ, η οποία μίλησε σε ένα πάνελ σχετικά με την άνοδο του λαϊκισμού, δήλωσε ακόμα: «Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο κεφάλαιο, όχι για να γυρίσει ο κόσμος στην απομόνωση, αλλά για να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας, με βάση μια μεγαλύτερη και αυξημένη δέσμευση για ακεραιότητα στις αξίες μας».

Ο Τραμπ, με την εξωτερική πολιτική του «Πρώτα η Αμερική» και τη συζήτηση για τη διατήρηση του δυτικού πολιτισμού, παρείχε μια σαφώς διαφορετική άποψη για τα παγκόσμια ζητήματα. Και το 2024, μια πλειονότητα Αμερικανών ψήφισε υπέρ της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ξεκινώντας μια ταραχώδη χρονιά στην οποία η συγκρουσιακή ομιλία του Βανς στο Μόναχο ήταν απλώς το σκηνικό.

Ενώ ο Ρούμπιο έχει εξομαλύνει κάποιες τραχιές άκρες, οι Δημοκρατικοί που έκαναν το ταξίδι στο Μόναχο προσπάθησαν να προσφέρουν ένα πιο διακριτό αντίστιξη.

«Αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη θέλει απλώς να είμαστε καλύτεροι, σωστά; Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ καλό συνέδριο για να καθησυχάσει τα νεύρα», δήλωσε ο γερουσιαστής της Αριζόνα Ρούμπεν Γκαλέγκο. «Μερικές φορές πρέπει υπενθυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι μόνο Τραμπ... Είμαστε ακόμα εδώ».