Φάμελλος, Χαρίτσης, Δούκας και Κόκκαλης ζητούν – εκ νέου- σύγκλιση της κεντροαριστεράς
16:40 - 14 Φεβ 2026

Φάμελλος, Χαρίτσης, Δούκας και Κόκκαλης ζητούν – εκ νέου- σύγκλιση της κεντροαριστεράς

16:40 - 14 Φεβ 2026

Νέο κάλεσμα για συνεργασία και πολιτική σύγκλιση των κομμάτων της κεντροαριστεράς απηύθυναν ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Χάρης Δούκας, επισημαίνοντας την ανάγκη προγραμματικού διαλόγου και σύνθεσης, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή προοδευτική πρόταση ενόψει των εκλογών.

Η παρέμβασή τους έγινε στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα «Νησιωτικότητα & Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική» που πραγματοποιείται στη Λέσβο, με τη διοργάνωση του Ινστιτούτου της Λούκα Κατσέλη και του «Ένα» του Γιάννης Δραγασάκης. Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και ο επικεφαλής του «Κόσμος» Πέτρος Κόκκαλης. Αν και είχε προσκληθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τελικά το κόμμα εκπροσωπήθηκε από αρμόδιους τομεάρχες.

Φάμελλος: Η πολιτική κρίση απαιτεί προοδευτική απάντηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε τη συνάντηση σημαντική ευκαιρία για ουσιαστική συζήτηση γύρω από τη νησιωτική πολιτική, την οποία συνέδεσε άμεσα με την εθνική και αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Όπως τόνισε, σήμερα απουσιάζει ένα συνεκτικό σχέδιο για τα νησιά και για τις ανάγκες της κοινωνίας συνολικά.

«Όμως η νησιωτική πολιτική σήμερα απουσιάζει, όπως απουσιάζουν και οι συγκροτημένες πολιτικές για τις ανάγκες της κοινωνίας. Η χώρα μας βρίσκεται ταυτόχρονα σε μια αναπτυξιακή, κοινωνική, αλλά και βαθιά πολιτική κρίση.

Αντί να συζητάμε για το τι χρειάζονται τα νησιά, για το πώς θα έχουμε δασκάλους, για το πώς θα έχουμε υποδομές, νερό, πρωτογενές ποιοτικό προϊόν, συζητάμε για «Χασάπηδες», για «Φραπέδες» και για σκάνδαλα.

Αυτή η πολιτική κρίση απαιτεί απάντηση από την προοδευτική παράταξη. Χρειάζεται μια προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές.

Η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών προοδευτικών κομμάτων, ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την προγραμματική βάση για να υπάρχει μία ενιαία προοδευτική απάντηση.

Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας συντηρητικής, διεφθαρμένης και επικίνδυνης κυβέρνησης.

Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση».

Χαρίτσης: Αφετηρία ο προγραμματικός διάλογος

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Χαρίτσης εστίασε στην ανάγκη προγραμματικής σύγκλισης ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνεργασία. Όπως ανέφερε, οι συνεργασίες δεν μπορούν να βασίζονται μόνο σε πολιτικές δηλώσεις, αλλά απαιτούν σαφές κοινό πλαίσιο θέσεων.

Επισήμανε μάλιστα ότι η νησιωτικότητα θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο πεδίο ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερες συγκλίσεις.

Δούκας: Οι συγκλίσεις φέρνουν τις μεγάλες τομές

Ο Χάρης Δούκας, μια μόλις μέρα μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να κατέβει αυτόνομο στις εκλογές χωρίς συνεργασίες, υπογράμμισε ότι ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών δυνάμεων συνιστά πράξη πολιτικής ευθύνης. Όπως ανέφερε, η ικανότητα του πολιτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις εξαρτάται από τη διάθεση για συνεργασία.

Απαντώντας στο ερώτημα που ο ίδιος έθεσε για το ποιος θα εφαρμόσει πολιτικές υπέρ της νησιωτικής ανάπτυξης ο κ. Δούκας σημείωσε ότι αυτές προϋποθέτουν «και πολιτικές δυνάμεις ισχυρές για να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Και πολιτικούς αποφασισμένους να επιδιώξουν συσχετισμούς που θα διαμορφώσουν την εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στο σημερινό καθεστώς που εξοργίζει την ελληνική κοινωνία, αλλά που δεν βλέπει εναλλακτική».

Αναφερόμενος στην κοινή κάθοδο στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας υποψηφίων με τη στήριξη των Σοσιαλιστών, της Αριστεράς και των Πρασίνων ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «είμαι απόλυτα πεισμένος ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να πορευτούμε.

Η χώρα μας, συνέχισε, παρά την ευημερία των αριθμών, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ αντιμετωπίζει μια σύνθετη κρίση: διεύρυνση ανισοτήτων, κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, παραγωγική υστέρηση. Καμία πολιτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη απάντηση στις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται! Και ενώ η συζήτηση - έστω και άτολμα - για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων επανέρχεται διαρκώς στο δημόσιο πεδίο, συχνά εξαντλείται σε σενάρια εκλογικής γεωμετρίας και σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες».

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ