Ρούμπιο σε Ορμπάν: Η δική σας επιτυχία, είναι και δική μας

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, επαίνεσε την ηγεσία του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βουδαπέστη τη Δευτέρα (16/2), ενόψει των επικείμενων εκλογών στην Ουγγαρία τον Απρίλιο, όπου ο εθνικιστής ηγέτης αντιμετωπίζει σημαντική πρόκληση από την αντιπολίτευση.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι βαθιά αφοσιωμένος στην επιτυχία σας, διότι η δική σας επιτυχία είναι και δική μας επιτυχία», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Όρμπαν, μετά τη συνάντησή τους.

Επισημαίνεται ότι ο Ρούμπιο αποτελεί τον πιο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο που επισκέπτεται τη Βουδαπέστη από το 2019, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, είχε επισκεφθεί την Ουγγαρία και άλλες πέντε ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο ευρωπαϊκής περιοδείας.

Η τρέχουσα επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ευρώπη είναι συντομότερη σε σχέση με εκείνη του προκατόχου του, περιλαμβάνοντας μόνο τη Μπρατισλάβα και τη Βουδαπέστη, μετά τη συμμετοχή του Αμερικανού αξιωματούχου στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι οι δύο πόλεις επιλέχθηκαν με γνώμονα την επιθυμία των ΗΠΑ να εμβαθύνουν την ενεργειακή συνεργασία τόσο με τη Σλοβακία όσο και με την Ουγγαρία, ενώ οι πρωθυπουργοί και των δύο χωρών, Ρόμπερτ Φίτσο και Βίκτορ Όρμπαν, είναι σύμμαχοι του Προέδρου Τραμπ.