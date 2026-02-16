Κρεμλίνο: Απορρίπτει τις κατηγορίες των Ευρωπαίων για τα αίτια θανάτου του Ναβάλνι
14:13 - 16 Φεβ 2026

Κρεμλίνο: Απορρίπτει τις κατηγορίες των Ευρωπαίων για τα αίτια θανάτου του Ναβάλνι

Reporter.gr Newsroom
Το Κρεμλίνο απέρριψε τη Δευτέρα (16/2) τις κατηγορίες πέντε ευρωπαϊκών χωρών ότι το ρωσικό κράτος δολοφόνησε τον εκλιπόντα επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι πριν από δύο χρόνια, χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδεις βατράχους, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «αβάσιμους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ναβάλνι, ο πιο προβεβλημένος εγχώριος επικριτής του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024 σε ηλικία 47 ετών, σε απομακρυσμένη φυλακή της Αρκτικής, έναν μήνα πριν ο Πούτιν επανεκλεγεί με σαρωτική νίκη σε εκλογές τις οποίες δυτικές χώρες χαρακτήρισαν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες.

Στην κοινή τους δήλωση το Σάββατο (14/2), η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ολλανδία ανέφεραν ότι αναλύσεις δειγμάτων από τη σορό του Ναβάλνι «επιβεβαίωσαν κατηγορηματικά» την παρουσία επιβατιδίνης, μιας τοξίνης που εντοπίζεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής και δεν απαντάται φυσικά στη Ρωσία.

Σύμφωνα με μετάδοση του Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές κατηγορίες με έντονα αρνητικό τρόπο, τονίζοντας πως είναι ψευδείς.

«Φυσικά, δεν αποδεχόμαστε τέτοιες κατηγορίες. Διαφωνούμε με αυτές. Τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες. Και, πράγματι, τις απορρίπτουμε κατηγορηματικά», ανέφερε ο Πεσκόφ.

Οι ρωσικές αρχές, που έχουν θέσει εκτός νόμου το κίνημα του Ναβάλνι χαρακτηρίζοντάς το εξτρεμιστικό, έχουν απορρίψει και στο παρελθόν τις κατηγορίες της χήρας του, Γιούλια Ναβαλνάγια, ότι το κράτος τον δολοφόνησε, υποστηρίζοντας ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

