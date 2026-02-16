Μυτιληναίος: Ξεκινά η αποστολή πακέτων γαλλίου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές

Η αποστολή των πρώτων πακέτων γαλλίου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία για δοκιμές και αξιολόγηση αναμένεται να αρχίσει σύντομα, δήλωσε τη Δευτέρα (16/2) ο CEΟ της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο κ. Μυτιληναίος, σε ανάρτησή του στο LinkedIn, επεσήμανε ότι το εμβληματικό project του γαλλίου, το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα και την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw Materials – CRM), προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και ήδη υπερβαίνει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μυτιληναίου:

«Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνεδρίασης που κάνουμε κάθε μήνα στις κεντρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις μας στα Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου στη Βοιωτία, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι επικεφαλής των επιχειρηματικών μονάδων και η ανώτατη διοίκηση των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, είχαμε όλοι την ιδιαίτερη χαρά να αντικρίσουμε το πρώτο τυποποιημένο πακέτο Γαλλίου, βάρους 500 γραμμαρίων.

Η αποστολή των πακέτων αυτών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, για δοκιμές και αξιολόγηση, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Το εμβληματικό project του γαλλίου, το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα και την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw Materials – CRM), προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και ήδη υπερβαίνει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Θα σας κρατώ όλους τους φίλους και συνεργάτες μας ενήμερους για αυτό το συναρπαστικό νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της Metlen Energy & Metals».

Η σημασία του γαλλίου για την Ευρώπη

Σημειώνεται ότι το γάλλιο αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με την ΕΕ να το έχει εντάξει στις «Critical Raw Materials», καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογία και την ενέργεια. Χρησιμοποιείται σε ημιαγωγούς, μικροτσίπ, φωτοβολταϊκά, LED, δίκτυα 5G και σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, γεγονός που το καθιστά απαραίτητο για την τεχνολογική πρόοδο και την ενεργειακή μετάβαση.

Το γάλλιο δεν εξορύσσεται αυτούσιο, αλλά προκύπτει ως υποπροϊόν κυρίως από την παραγωγή αλουμίνας από βωξίτη, ενώ σημαντικό μέρος καλύπτεται και μέσω ανακύκλωσης. Η παγκόσμια παραγωγή ανέρχεται περίπου στους 7.500 τόνους ετησίως, με την Κίνα να ελέγχει το 95% της αγοράς, στοιχείο που ενισχύει τη γεωπολιτική του σημασία. Όσο για τις ΗΠΑ, εκείνες εξαρτώνται πλήρως από εισαγωγές, με ετήσιες ανάγκες περίπου 700 τόνων.