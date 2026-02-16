ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μυτιληναίος: Ξεκινά η αποστολή πακέτων γαλλίου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:20 - 16 Φεβ 2026

Μυτιληναίος: Ξεκινά η αποστολή πακέτων γαλλίου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αποστολή των πρώτων πακέτων γαλλίου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία για δοκιμές και αξιολόγηση αναμένεται να αρχίσει σύντομα, δήλωσε τη Δευτέρα (16/2) ο CEΟ της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος.  

Ο κ. Μυτιληναίος, σε ανάρτησή του στο LinkedIn, επεσήμανε ότι το εμβληματικό project του γαλλίου, το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα και την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw Materials – CRM), προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και ήδη υπερβαίνει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μυτιληναίου:

«Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνεδρίασης που κάνουμε κάθε μήνα στις κεντρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις μας στα Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου στη Βοιωτία, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι επικεφαλής των επιχειρηματικών μονάδων και η ανώτατη διοίκηση των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, είχαμε όλοι την ιδιαίτερη χαρά να αντικρίσουμε το πρώτο τυποποιημένο πακέτο Γαλλίου, βάρους 500 γραμμαρίων.

Η αποστολή των πακέτων αυτών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, για δοκιμές και αξιολόγηση, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Το εμβληματικό project του γαλλίου, το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα και την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw Materials – CRM), προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και ήδη υπερβαίνει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Θα σας κρατώ όλους τους φίλους και συνεργάτες μας ενήμερους για αυτό το συναρπαστικό νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της Metlen Energy & Metals».

Η σημασία του γαλλίου για την Ευρώπη

Σημειώνεται ότι το γάλλιο αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με την ΕΕ να το έχει εντάξει στις «Critical Raw Materials», καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογία και την ενέργεια. Χρησιμοποιείται σε ημιαγωγούς, μικροτσίπ, φωτοβολταϊκά, LED, δίκτυα 5G και σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, γεγονός που το καθιστά απαραίτητο για την τεχνολογική πρόοδο και την ενεργειακή μετάβαση.

Το γάλλιο δεν εξορύσσεται αυτούσιο, αλλά προκύπτει ως υποπροϊόν κυρίως από την παραγωγή αλουμίνας από βωξίτη, ενώ σημαντικό μέρος καλύπτεται και μέσω ανακύκλωσης. Η παγκόσμια παραγωγή ανέρχεται περίπου στους 7.500 τόνους ετησίως, με την Κίνα να ελέγχει το 95% της αγοράς, στοιχείο που ενισχύει τη γεωπολιτική του σημασία. Όσο για τις ΗΠΑ, εκείνες εξαρτώνται πλήρως από εισαγωγές, με ετήσιες ανάγκες περίπου 700 τόνων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι
Επιχειρήσεις

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο
Πολιτική

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο

Ευ. Μυτιληναίος: Τα μηνύματα για την επόμενη μέρα - Οι τομείς αιχμής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ευ. Μυτιληναίος: Τα μηνύματα για την επόμενη μέρα - Οι τομείς αιχμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ