Ισραήλ: Επιστροφή στην ανάπτυξη με άνοδο ΑΕΠ 3,1% το 2025 - Στήριξη από επενδύσεις και εξαγωγές
18:59 - 16 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το Ισραήλ επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης το 2025, μετά από δύο χρόνια έντονων πιέσεων λόγω πολέμου στη Γάζα, καταγράφοντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,1%, υψηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομικών αρχών που τοποθετούσαν τον ρυθμό στο 2,8%. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ επανήλθε σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η οικονομική δραστηριότητα είχε επιβραδυνθεί σημαντικά από τον Οκτώβριο του 2023, όταν επίθεση της Χαμάς πυροδότησε δύο χρόνια πολέμου που επεκτάθηκε και σε συγκρούσεις με το Ιράν και άλλες ένοπλες ομάδες με διασυνδέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία. Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, η επιστράτευση εφέδρων και οι διακοπές στη λειτουργία επιχειρήσεων οδήγησαν σε περιορισμένη ανάπτυξη μόλις 1% το 2024, τον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων δύο δεκαετιών εκτός της περιόδου της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ισραηλινής στατιστικής υπηρεσίας, η ανάκαμψη το 2025 στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 8,1% και στην ενίσχυση των εξαγωγών κατά 6,1%. Οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν οριακά κατά 1,7%, ενώ η οικονομική δραστηριότητα το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκε με ετήσιο προσαρμοσμένο ρυθμό 4% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανάκαμψη κατά το τρίτο τρίμηνο, με αύξηση ΑΕΠ 12,7% σε τριμηνιαία βάση, μετά από προσωρινή αναστολή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων λόγω στρατιωτικών συγκρούσεων με το Ιράν.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς επανέλαβε την έκκλησή του προς την κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος στεγαστικών δανείων και χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις. «Ο πληθωρισμός περιορίζεται και η οικονομία σταθεροποιείται. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ελαφρυνθεί το βάρος των νοικοκυριών», δήλωσε.

Παρά την ανάκαμψη, η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους. Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει λήξει πλήρως και οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν αβέβαιες. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, γεγονός που θα μπορούσε να εμπλέξει άμεσα ή έμμεσα το Ισραήλ σε νέες συγκρούσεις, με ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

Η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης μετά από δύο χρόνια υποτονικής δραστηριότητας, αν και η οικονομία δεν έχει επιστρέψει πλήρως στα προπολεμικά επίπεδα. Η κεντρική τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 5,2% για το τρέχον έτος, στηριζόμενη στην ανθεκτικότητα των επενδύσεων και των εξαγωγών, οι οποίες παραμένουν οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης.

