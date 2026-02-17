Γερμανία 2070: Προ των πυλών η δημογραφική κατάρρευση – Σοκ από τις νέες προβλέψεις
Ειδήσεις
10:52 - 17 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο πληθυσμός της  Γερμανίας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 10% έως το έτος 2070, μια πρόβλεψη σημαντικά πιο δυσοίωνη από την προηγούμενη εκτίμηση για μείωση μόλις 1%.

Σύμφωνα με ανάλυση του ινστιτούτου ifo βασισμένη στα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί κατά 10% μέχρι το 2070. Η απόκλιση από την αρχική πρόβλεψη του 1% οφείλεται στα δεδομένα της απογραφής του 2022, που έδειξαν ότι στη Γερμανία ζουν 81,9 εκατομμύρια άνθρωποι αντί για τα 83,2 εκατομμύρια που υπολογίζονταν.

Ο ερευνητής Joachim Ragnitz επισημαίνει ότι η γήρανση του πληθυσμού απαιτεί άμεσες πολιτικές αποφάσεις, καθώς το σύστημα υγείας, η φροντίδα ηλικιωμένων και η συνταξιοδοτική ασφάλιση θα δεχθούν πρωτοφανή πίεση. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αναμένεται να επιδεινωθεί δραματικά, επηρεάζοντας την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Ο ερευνητής Robert Lehmann σημειώνει ότι με λιγότερους κατοίκους θα απαιτούνται λιγότερες κατοικίες, περιορισμένες υποδομές μεταφορών και λιγότερο προσωπικό στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η μείωση δεν θα είναι ομοιόμορφη. Τα κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας θα πληγούν περισσότερο, ενώ οι μεγάλες πόλεις-κρατίδια ενδέχεται να δουν ακόμη και αύξηση του πληθυσμού τους έως το 2070.

Η αναθεώρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η βάση εκκίνησης ήταν λανθασμένη. Ο χαμηλότερος αριθμός κατοίκων συνεπάγεται αυτόματα χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων και λιγότερη μετανάστευση, ανατρέποντας την προηγούμενη αισιόδοξη πρόβλεψη για σταθερότητα έως το 2030.

