ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας
Οικονομία
10:46 - 17 Φεβ 2026

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) υπέγραψαν χθες, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου συστηματικής συνεργασίας για την προστασία των επενδυτών από παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την προαγωγή της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στις διαφημιστικές επικοινωνίες που αναπτύσσονται στις αγορές κεφαλαίου, ιδίως στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.  

Το Μνημόνιο υπεγράφη από την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου, και την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας, κα Κατερίνα Βλάχου.

Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν, από την πλευρά της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Αντιπρόεδρος Α΄ κ. Μιχαήλ Φέκκας, η Αντιπρόεδρος Β΄ κα Αναστασία Στάμου, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών κα Ελευθερία Αποστολίδου. Από την πλευρά του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας παρευρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Δοντά και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δημαράς

Η συνεργασία των δύο φορέων αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην από κοινού ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού, στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών ανταλλαγής καλών πρακτικών, καθώς και στη διερεύνηση της θέσπισης ειδικών κανόνων δεοντολογίας για τις εμπορικές επικοινωνίες και τα διαφημιστικά μηνύματα που αφορούν χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αναδυόμενο χώρο του Influencer Marketing και ειδικότερα στη δραστηριότητα των λεγόμενων «finfluencers», με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παραπλανητικών πρακτικών, στο πλαίσιο τόσο της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς όσο και του συστήματος αυτορρύθμισης της διαφημιστικής αγοράς.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου: «Η συνεργασία με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας ενισχύει ουσιαστικά την κοινή μας προσπάθεια για την προστασία του επενδυτικού κοινού και την καλλιέργεια υπεύθυνης και ενημερωμένης επενδυτικής συμπεριφοράς, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου η ταχύτητα διάχυσης της πληροφόρησης καθιστά αναγκαία τη στενή συνεργασία εποπτικών και θεσμικών φορέων».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΣΕΕ, κα Κατερίνα Βλάχου, επισήμανε ότι «Η διαφήμιση των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών υπόκειται σε κανόνες που προβλέπουν ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Με κοινό στόχο την προστασία των καταναλωτών – επενδυτών, με έμφαση στα social media, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στα πρότυπα ανάλογων συνεργιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει πενταετή διάρκεια και θέτει τις βάσεις για μια διαρκή και ουσιαστική συνεργασία προς όφελος της αγοράς, της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών
Οικονομία

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

CrediaBank &amp; Περιφέρεια Κρήτης: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάδειξη του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

CrediaBank & Περιφέρεια Κρήτης: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάδειξη του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν αναζητούν «γέφυρα» συμφωνίας μέσω Μνημονίου Συνεργασίας (MoU)
Ειδήσεις

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν αναζητούν «γέφυρα» συμφωνίας μέσω Μνημονίου Συνεργασίας (MoU)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 12:38

Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και τη γαλάζια οικονομία

Ναυτιλία
25/05/2026 - 12:36

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Πολιτική
25/05/2026 - 12:12

Αποστολάκη: Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/05/2026 - 11:29

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/05/2026 - 11:27

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ