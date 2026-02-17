Η ινδική Adani θα επενδύσει $100 δισ. σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη δεκαετία

Η ινδική Adani ανακοίνωσε την Τρίτη σχέδια για επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για τεχνητή νοημοσύνη που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2035, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη πλατφόρμα κέντρων δεδομένων στον κόσμο.

Η τεράστια επένδυση, η οποία έρχεται καθώς η Ινδία προσπαθεί να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, αναμένεται να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ινδία κατά την επόμενη δεκαετία, δήλωσε ο Adani.

«Ο κόσμος εισέρχεται σε μια Επανάσταση της Νοημοσύνης πιο βαθιά από οποιαδήποτε προηγούμενη Βιομηχανική Επανάσταση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Gautam Adani, πρόεδρος του Adani Group.

«Η Ινδία δεν θα είναι ένας απλός καταναλωτής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Θα είμαστε οι δημιουργοί, οι κατασκευαστές και οι εξαγωγείς νοημοσύνης και είμαστε περήφανοι που θα μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό το μέλλον», πρόσθεσε.

Οι μετοχές της Adani Enterprises, της ναυαρχίδας της Adani Group, σημείωσαν άνοδο 2,5% μετά την είδηση, καθιστώντας την έναν από τους κορυφαίους κερδισμένους στον δείκτη Nifty 50. Οι μετοχές της Adani Green Energy σημείωσαν τελευταία άνοδο 1,8%.