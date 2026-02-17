ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ινδική Adani θα επενδύσει $100 δισ. σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη δεκαετία
Επιχειρήσεις
10:42 - 17 Φεβ 2026

Η ινδική Adani θα επενδύσει $100 δισ. σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη δεκαετία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ινδική Adani ανακοίνωσε την Τρίτη σχέδια για επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για τεχνητή νοημοσύνη που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2035, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη πλατφόρμα κέντρων δεδομένων στον κόσμο.

Η τεράστια επένδυση, η οποία έρχεται καθώς η Ινδία προσπαθεί να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, αναμένεται να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ινδία κατά την επόμενη δεκαετία, δήλωσε ο Adani.

«Ο κόσμος εισέρχεται σε μια Επανάσταση της Νοημοσύνης πιο βαθιά από οποιαδήποτε προηγούμενη Βιομηχανική Επανάσταση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Gautam Adani, πρόεδρος του Adani Group.

«Η Ινδία δεν θα είναι ένας απλός καταναλωτής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Θα είμαστε οι δημιουργοί, οι κατασκευαστές και οι εξαγωγείς νοημοσύνης και είμαστε περήφανοι που θα μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό το μέλλον», πρόσθεσε.

Οι μετοχές της Adani Enterprises, της ναυαρχίδας της Adani Group, σημείωσαν άνοδο 2,5% μετά την είδηση, καθιστώντας την έναν από τους κορυφαίους κερδισμένους στον δείκτη Nifty 50. Οι μετοχές της Adani Green Energy σημείωσαν τελευταία άνοδο 1,8%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Παρασκευαΐδη μετά τα αλλεπάλληλα «φάουλ»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Παρασκευαΐδη μετά τα αλλεπάλληλα «φάουλ»

THEON: Έσοδα και προσαρμοσμένο EBIT αυξημένα κατά 26% και 28% το 2025
Επιχειρήσεις

THEON: Έσοδα και προσαρμοσμένο EBIT αυξημένα κατά 26% και 28% το 2025

Ασία: Επιφυλακτικές κινήσεις στις αγορές, με πολλά χρηματιστήρια κλειστά λόγω αργίας
Χρηματιστήρια

Ασία: Επιφυλακτικές κινήσεις στις αγορές, με πολλά χρηματιστήρια κλειστά λόγω αργίας

Ο Τσίπρας βάζει πανιά και... ξάρτια: Το μήνυμα για το «πλήρωμα» στο νέο κόμμα (video)
Πολιτική

Ο Τσίπρας βάζει πανιά και... ξάρτια: Το μήνυμα για το «πλήρωμα» στο νέο κόμμα (video)

Δημοσκόπηση Κύπρος: Απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα– Οριακή πρωτιά ΑΚΕΛ
Ειδήσεις

Δημοσκόπηση Κύπρος: Απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα– Οριακή πρωτιά ΑΚΕΛ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια
Ειδήσεις

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Nvidia: Εκρηκτική άνοδος χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Έσοδα-ρεκόρ $81,6 δισ.
Χρηματιστήρια

Nvidia: Εκρηκτική άνοδος χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Έσοδα-ρεκόρ $81,6 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 12:38

Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και τη γαλάζια οικονομία

Ναυτιλία
25/05/2026 - 12:36

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Πολιτική
25/05/2026 - 12:12

Αποστολάκη: Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/05/2026 - 11:29

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/05/2026 - 11:27

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ