Γερμανία: Απρόσμενη υποχώρηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης παρά τα σημάδια ανάκαμψης

Ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών του ZEW υποχώρησε στο 58,3 από 59,6 τον Ιανουάριο, την ώρα που οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στο 65,2. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης που αποτυπώνει τις τρέχουσες συνθήκες της οικονομίας κατέγραψε βελτίωση, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις.

Ο πρόεδρος του ZEW, Άχιμ Βάμπαχ, ανέφερε ότι η οικονομία βρίσκεται πλέον σε «φάση ανάκαμψης», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πρόοδος παραμένει εύθραυστη. «Υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις, ιδιαίτερα για τη βιομηχανία και τις ιδιωτικές επενδύσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την ελκυστικότητα της Γερμανίας ως επιχειρηματικού προορισμού.

Οι προσδοκίες για ισχυρότερη ανάπτυξη στηρίζονται εν μέρει στα σχέδια για δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε υποδομές και άμυνα, σε μια οικονομία που κατέγραψε οριακή μεγέθυνση την προηγούμενη χρονιά — την πρώτη ετήσια αύξηση από το 2022. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τον ρυθμό ανάπτυξης 0,2% «μη ικανοποιητικό».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1% για το τρέχον έτος, ενώ η Bundesbank και ορισμένοι οικονομολόγοι εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι. Η Deutsche Bank, για παράδειγμα, εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να φθάσει το 1,5%.

Παρά ταύτα, οι προοπτικές σκιάζονται από τις εμπορικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, καθώς και χρόνιες αδυναμίες, όπως η εκτεταμένη γραφειοκρατία και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα.

Αναλυτές του Bloomberg τονίζουν ότι, παρά την πρόσφατη ενίσχυση των εργοστασιακών παραγγελιών, οι προοπτικές της μεταποίησης παραμένουν αβέβαιες. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές, ενώ τα βιβλία παραγγελιών εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Κρίσιμοι κλάδοι, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις, γεγονός που οδηγεί σε προσδοκίες για περιορισμένη μόνο άνοδο της βιομηχανικής παραγωγής κατά το πρώτο εξάμηνο, πριν οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες δώσουν ισχυρότερη ώθηση αργότερα μέσα στο έτος.

Την ίδια ώρα, έρευνα του DIHK δείχνει ότι μόλις το 25% περίπου των 26.000 επιχειρήσεων αξιολογούν θετικά την τρέχουσα κατάσταση της δραστηριότητάς τους, ενώ αντίστοιχο ποσοστό εκφράζει αρνητική άποψη.

Η γενική διευθύντρια του DIHK, Χελένα Μέλνικοφ, υπογράμμισε: «Η επέκταση της παγκόσμιας οικονομίας και η αύξηση των δημόσιων δαπανών για ασφάλεια και άμυνα προσφέρουν μια μικρή ώθηση σε ορισμένους κλάδους, αλλά δεν έχουν ακόμη ευρύτερο αντίκτυπο».