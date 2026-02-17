ΕΕ: Ερευνά τη Shein για παράνομα προϊόντα και εθιστικό σχεδιασμό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε επίσημη έρευνα κατά της κινεζικής διαδικτυακής πλατφόρμας Shein για την πώληση παράνομων προϊόντων και για πιθανές πρακτικές εθιστικού σχεδιασμού, εντείνοντας τον έλεγχο στο πλαίσιο της αυστηρής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Η έρευνα ακολουθεί την προτροπή της Γαλλίας τον Νοέμβριο να αντιμετωπιστεί η πώληση κουκλών για σεξ που προσομοιάζουν σε παιδιά στην πλατφόρμα της Shein. Η εταιρεία έχει ήδη σταματήσει την πώληση όλων των κουκλών για σεξ παγκοσμίως. Η Shein, μαζί με τον κινεζικό ανταγωνιστή της Temu, αποτελεί σύμβολο των ανησυχιών για τη ροή φθηνών κινεζικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Η Henna Virkkunen, επικεφαλής τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες προστατεύει τους καταναλωτές, διασφαλίζει την ευημερία τους και τους παρέχει πληροφορίες για τους αλγόριθμους της πλατφόρμας. Η ΕΕ θα αξιολογήσει εάν η Shein συμμορφώνεται με αυτούς τους κανόνες.

Η Shein ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές της ΕΕ και έχει επενδύσει σημαντικά σε μέτρα συμμόρφωσης με τη DSA, όπως αξιολογήσεις συστημικού κινδύνου και πλαίσια μετριασμού, καθώς και ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, εφαρμόζει πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για προϊόντα με περιορισμό ηλικίας, όπως συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, ώστε οι ανήλικοι να μην μπορούν να αγοράζουν ή να βλέπουν τέτοιο περιεχόμενο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει επίσης την αποτελεσματικότητα των συστημάτων που έχει θέσει σε εφαρμογή η Shein για τον περιορισμό παράνομων προϊόντων, περιλαμβανομένου πιθανού υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η έρευνα θα εστιάσει και στον εθιστικό σχεδιασμό της πλατφόρμας, όπως η απόδοση πόντων ή ανταμοιβών για αλληλεπίδραση, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευημερία των χρηστών. Επιπλέον, η διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων που χρησιμοποιεί η Shein για την προώθηση περιεχομένου και προϊόντων θα εξεταστεί προσεκτικά από την ΕΕ.

Η Temu κατηγορήθηκε πέρυσι για παραβίαση του DSA λόγω ανεπαρκούς αξιολόγησης κινδύνων από παράνομα προϊόντα στην πλατφόρμα της, και η ΕΕ διατηρεί σε εξέλιξη έρευνες για τα εθιστικά χαρακτηριστικά και τη διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων της Temu.

Οι εταιρείες που παραβιάζουν τη DSA κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.