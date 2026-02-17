Bloomberg: «Πράσινος χάλυβας», ηλεκτρικά οχήματα και τοπική προτίμηση - Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

Καθώς η ανταγωνιστικότητα κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντείνονται οι συζητήσεις γύρω από το Industrial Accelerator Act, που αποτελεί τη βάση του σχεδίου «Made in Europe».

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Γάλλος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ δήλωσε σήμερα (17/2) ότι η Επιτροπή εργάζεται «με πλήρη ταχύτητα», προκειμένου να υιοθετήσει το πακέτο στις 26 Φεβρουαρίου. Η νομική εισαγωγή μιας ρήτρας τοπικής προτίμησης «συνεπάγεται μια αρκετά μεγάλη αλλαγή στο οικονομικό δόγμα της Ευρώπης», ανέφερε. «Δεν αποτελεί, επομένως, έκπληξη το γεγονός ότι απαιτεί χρόνο και προσπάθεια» για να επιτευχθεί.

Σύμφωνα με σχέδιο του προτεινόμενου κειμένου που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg αυτή την εβδομάδα, κεντρικός πυλώνας του σχεδίου αφορά τον λεγόμενο «πράσινο χάλυβα», δηλαδή χάλυβα που παράγεται με πιο φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες.

Πιο συγκεκριμένα, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ στοχεύει να ενθαρρύνει την αναβάθμιση της χαλυβουργίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της εισαγωγής εθελοντικών προγραμμάτων πιστοποίησης και της δημιουργίας νέων πηγών ζήτησης μέσω των δημόσιων προμηθειών και του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Όπως ανέφερε χθες (16/2) ο Τζον Έινγκερ, ο χάλυβας θα ταξινομείται με βάση τις εκπομπές που παράγονται κατά την κατασκευή του. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 25% του μετάλλου που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και προγραμμάτων επιδοτήσεων είναι χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Σημειώνεται ότι η χρήση ανακυκλωμένου χάλυβα, ή «πράσινου» υδρογόνου θεωρείται κρίσιμη τεχνολογία απανθρακοποίησης για τον κλάδο. Παρόμοιοι κανόνες θα ισχύσουν και για το αλουμίνιο και το τσιμέντο.

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά οχήματα

Η προτεινόμενη Πράξη Βιομηχανικής Επιτάχυνσης -που αρχικά αναμενόταν πέρυσι- περιλαμβάνει επίσης νέους κανόνες για τα ηλεκτρικά οχήματα, με στόχο τη στήριξη της δοκιμαζόμενης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ένα ακόμη πεδίο εστίασης είναι οι αδειοδοτήσεις, οι οποίες έχουν επισημανθεί ως βασικό εμπόδιο για τις επιχειρήσεις από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και άλλους, κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας στη Βιομηχανική Σύνοδο στην Αμβέρσα.

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο προβλέπει απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, μεγάλο μέρος της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων στον συγκεκριμένο τομέα, όπως συμβαίνει και με πολλές από τις πιο φιλόδοξες προτάσεις της ΕΕ, ανήκει στις εθνικές κυβερνήσεις και όχι στις Βρυξέλλες.

Η ουσιαστική αντιπαράθεση των επόμενων ημερών και εβδομάδων αναμένεται να επικεντρωθεί στις διατάξεις «Made in Europe», καθώς ορισμένοι εκφράζουν ανησυχία ότι η προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές εταιρείες υπονομεύει τα διαπιστευτήρια της Ένωσης υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος να αποξενωθούν σύμμαχοι, με το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει ήδη καταστήσει σαφή τη δυσαρέσκειά του.