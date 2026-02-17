ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bloomberg: «Πράσινος χάλυβας», ηλεκτρικά οχήματα και τοπική προτίμηση - Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ
Ειδήσεις
16:19 - 17 Φεβ 2026

Bloomberg: «Πράσινος χάλυβας», ηλεκτρικά οχήματα και τοπική προτίμηση - Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς η ανταγωνιστικότητα κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντείνονται οι συζητήσεις γύρω από το Industrial Accelerator Act, που αποτελεί τη βάση του σχεδίου «Made in Europe».    

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Γάλλος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ δήλωσε σήμερα (17/2) ότι η Επιτροπή εργάζεται «με πλήρη ταχύτητα», προκειμένου να υιοθετήσει το πακέτο στις 26 Φεβρουαρίου. Η νομική εισαγωγή μιας ρήτρας τοπικής προτίμησης «συνεπάγεται μια αρκετά μεγάλη αλλαγή στο οικονομικό δόγμα της Ευρώπης», ανέφερε. «Δεν αποτελεί, επομένως, έκπληξη το γεγονός ότι απαιτεί χρόνο και προσπάθεια» για να επιτευχθεί.

Σύμφωνα με σχέδιο του προτεινόμενου κειμένου που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg αυτή την εβδομάδα, κεντρικός πυλώνας του σχεδίου αφορά τον λεγόμενο «πράσινο χάλυβα», δηλαδή χάλυβα που παράγεται με πιο φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες.

Πιο συγκεκριμένα, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ στοχεύει να ενθαρρύνει την αναβάθμιση της χαλυβουργίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της εισαγωγής εθελοντικών προγραμμάτων πιστοποίησης και της δημιουργίας νέων πηγών ζήτησης μέσω των δημόσιων προμηθειών και του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Όπως ανέφερε χθες (16/2) ο Τζον Έινγκερ, ο χάλυβας θα ταξινομείται με βάση τις εκπομπές που παράγονται κατά την κατασκευή του. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 25% του μετάλλου που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και προγραμμάτων επιδοτήσεων είναι χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Σημειώνεται ότι η χρήση ανακυκλωμένου χάλυβα, ή «πράσινου» υδρογόνου θεωρείται κρίσιμη τεχνολογία απανθρακοποίησης για τον κλάδο. Παρόμοιοι κανόνες θα ισχύσουν και για το αλουμίνιο και το τσιμέντο.

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά οχήματα

Η προτεινόμενη Πράξη Βιομηχανικής Επιτάχυνσης -που αρχικά αναμενόταν πέρυσι- περιλαμβάνει επίσης νέους κανόνες για τα ηλεκτρικά οχήματα, με στόχο τη στήριξη της δοκιμαζόμενης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ένα ακόμη πεδίο εστίασης είναι οι αδειοδοτήσεις, οι οποίες έχουν επισημανθεί ως βασικό εμπόδιο για τις επιχειρήσεις από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και άλλους, κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας στη Βιομηχανική Σύνοδο στην Αμβέρσα.

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο προβλέπει απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, μεγάλο μέρος της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων στον συγκεκριμένο τομέα, όπως συμβαίνει και με πολλές από τις πιο φιλόδοξες προτάσεις της ΕΕ, ανήκει στις εθνικές κυβερνήσεις και όχι στις Βρυξέλλες.

Η ουσιαστική αντιπαράθεση των επόμενων ημερών και εβδομάδων αναμένεται να επικεντρωθεί στις διατάξεις «Made in Europe», καθώς ορισμένοι εκφράζουν ανησυχία ότι η προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές εταιρείες υπονομεύει τα διαπιστευτήρια της Ένωσης υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος να αποξενωθούν σύμμαχοι, με το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει ήδη καταστήσει σαφή τη δυσαρέσκειά του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη 18/2 η δίκη - Παραμένει κρατούμενος
Ειδήσεις

Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη 18/2 η δίκη - Παραμένει κρατούμενος

Pikachu Illustrator: Η ακριβότερη συλλεκτική κάρτα πωλήθηκε έναντι $16,5 εκατ. – Ποιος είναι ο αγοραστής
Ειδήσεις

Pikachu Illustrator: Η ακριβότερη συλλεκτική κάρτα πωλήθηκε έναντι $16,5 εκατ. – Ποιος είναι ο αγοραστής

Γενεύη: Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος επαφών ΗΠΑ - Ιράν
Ειδήσεις

Γενεύη: Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος επαφών ΗΠΑ - Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη – Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν
Ειδήσεις

Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη – Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν

ECDC: Σημαντική αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ευρώπη
Υγεία

ECDC: Σημαντική αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ευρώπη

HELLENiQ ENERGY: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια καυσίμων και στο peak του καλοκαιριού
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια καυσίμων και στο peak του καλοκαιριού

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα
Ειδήσεις

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:22

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:16

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:03

Thales: Ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Πολιτική
25/05/2026 - 16:01

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Πολιτική
25/05/2026 - 15:47

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Τεχνολογία
25/05/2026 - 15:47

«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο οδηγός που φέρνει την ΑΙ στη ζωή του πολίτη

Πολιτική
25/05/2026 - 15:46

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 15:32

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 15:25

Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ