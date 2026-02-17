Pikachu Illustrator: Η ακριβότερη συλλεκτική κάρτα πωλήθηκε έναντι $16,5 εκατ. – Ποιος είναι ο αγοραστής

Μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pokémon, που είχε βγει σε πλειστηριασμό, πωλήθηκε χθες, Δευτέρα (16/2), στην πρωτοφανή τιμή των 16.492.000 δολαρίων και κέρδισε τον «τίτλο» της πιο ακριβής κάρτας παγκοσμίως.

Πρόκειται για την κάρτα «Pikachu Illustrator», η οποία είχε αγοραστεί το 2021 από τον Αμερικανό YouTuber Λόγκαν Πολ έναντι 5,28 εκατομμυρίων δολαρίων – ποσό που τότε είχε αποτελέσει, επίσης, ρεκόρ.

Ωστόσο, χθες ο Λόγκαν πούλησε τελικά την πολύτιμη κάρτα στον Έι Τζέι Σκαραμούτσι, ο οποίος – σύμφωνα με την εταιρεία Guinness World Records και τον οίκο δημοπρασιών Goldin – είναι γιος του πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι

Αφού ολοκληρώθηκε η πώληση, ο Λόγκαν Πολ πέρασε την κάρτα γύρω από το λαιμό του νέου ιδιοκτήτη της, κρεμασμένη σ' ένα κολιέ από διαμάντια αξίας 75.000 δολαρίων.

Η εταιρεία Guinness World Records την πιστοποίησε ως την πιο ακριβή κάρτα Pokémon, αλλά και γενικότερα την πιο ακριβή συλλεκτική κάρτα όλων των κατηγοριών που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Η εν λόγω κάρτα έχει βαθμολογηθεί «PSA 10», που σημαίνει ότι είναι σε τέλεια κατάσταση.

Οι κάρτες «Pikachu Illustrator» είναι περιζήτητες μεταξύ των συλλεκτών, κυρίως επειδή είναι σχεδιασμένες από την Ατσούκο Νισίντα, τη δημιουργό του Pikachu.

Η συγκεκριμένη κάρτα δεν είχε βγει ποτέ στο εμπόριο, αλλά είχε δοθεί ως βραβείο σε διαγωνισμό εικονογράφησης το 1998.