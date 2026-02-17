Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη 18/2 η δίκη - Παραμένει κρατούμενος
16:12 - 17 Φεβ 2026

Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη 18/2 η δίκη - Παραμένει κρατούμενος

Reporter.gr Newsroom
Κρατούμενος μέχρι αύριο θα παραμείνει ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος σήμερα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Δικαστήριο για να δικαστεί για σειρά πλημμελημάτων μετά τη σύλληψή του χθες στα Σπάτα. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσής του για αύριο, 18 Φεβρουαρίου, κάνοντας δεκτή σχετική εισαγγελική πρόταση.

Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου-λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για όπλο κρότου-λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν φέρεται να διαπληκτίστηκε με άνδρα αλβανικής καταγωγής και να προχώρησε σε δύο πυροβολισμούς στον αέρα. Περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και οργάνωσε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, καθώς ο ίδιος φέρεται να οχυρώθηκε στην κατοικία του στην περιοχή Ήμερου Πεύκου Σπάτων.

Ύστερα από περίπου τρεις ώρες, εντοπίστηκε σε χωράφι κοντά στο σπίτι του και συνελήφθη.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ο Χρήστος Μαυρίκης είχε κατηγορηθεί για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού. Μετά την απολογία του, είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

