ΕΚΤ: Διαψεύδει σενάρια πρόωρης αποχώρησης της Κριστίν Λαγκάρντ
11:05 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η EKT (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Christine Lagarde δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με το πότε θα αποχωρήσει από τη θέση της προέδρου, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης παραίτησης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, η Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, τον Οκτώβριο του 2027, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο Emmanuel Macron να οργανώσει τη διαδοχή σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ΕΕ, ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Ο Μακρόν δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος, ενώ το ακροδεξιό κόμμα National Rally προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις έναντι των αντιπάλων του, γεγονός που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ευρώπη.

«Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι απολύτως προσηλωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με το τέλος της θητείας της», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΚΤ. Η συγκεκριμένη δήλωση είναι λιγότερο κατηγορηματική σε σχέση με προηγούμενες διαψεύσεις και φαίνεται να αφήνει στη Λαγκάρντ κάποιο περιθώριο χειρισμών όσον αφορά τον χρόνο της αποχώρησής της.

Μετά τις φήμες το περασμένο καλοκαίρι ότι ενδέχεται να εγκαταλείψει πρόωρα την Τράπεζα για να αναλάβει ρόλο στο World Economic Forum, η Λαγκάρντ είχε δηλώσει: «Μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι ήμουν πάντοτε πλήρως αποφασισμένη να επιτελέσω την αποστολή μου και είμαι αποφασισμένη να ολοκληρώσω τη θητεία μου».

Η απόφαση του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, François Villeroy de Galhau, νωρίτερα αυτόν τον μήνα να αποχωρήσει από τη θέση του έναν χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του φέρεται επίσης να επηρεάστηκε από ζητήματα διαδοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Μακρόν θα μπορέσει να διαχειριστεί τη σχετική διαδικασία.

