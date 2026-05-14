Στουρνάρας: Αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο, αν οι πληθωριστικές πιέσεις είναι ισχυρές

Την πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο έθεσε στο τραπέζι ο Διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω παρεμβάσεις, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις αποδειχθούν ισχυρές και διαρκείς.

Μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times σε συνεργασία με την «Καθημερινή», ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η πορεία της νομισματικής πολιτικής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και ειδικά από το αν θα αποκλιμακωθεί η ένταση στα Στενά του Ορμούζ.

Ενεργειακό σοκ και πληθωριστικές πιέσεις

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας προειδοποίησε ότι, εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι, η ευρωπαϊκή οικονομία θα κινηθεί σε ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, μεταξύ των χειρότερων σεναρίων που έχει επεξεργαστεί η ΕΚΤ.

Όπως σημείωσε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβράδυνση της ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα θα ενίσχυε τις πληθωριστικές πιέσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασης της κεντρικής τράπεζας.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι:

σε περίπτωση ήπιας αύξησης του πληθωρισμού, θα μπορούσε να υπάρξει «μικρή αύξηση επιτοκίων», ενώ αν οι πιέσεις είναι έντονες και παρατεταμένες, δεν απέκλεισε «πολύ πιο αυστηρές εξελίξεις».

Η εικόνα για την ελληνική οικονομία

Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις, χάρη στα λεγόμενα «μαξιλάρια ασφαλείας» που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

«Έχουμε δημοσιονομικά αποθέματα, ισχυρότερες τράπεζες και πιο ανθεκτικές επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον μεγαλύτερη ευελιξία για την απορρόφηση εξωτερικών κραδασμών, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τους εξαλείψει πλήρως.

Σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις ως προτεραιότητα

Αναφερόμενος στο ευρύτερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα θα συνεχίσει να διαθέτει σταθερό θεσμικό πλαίσιο, ικανό να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις σε περιόδους κρίσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η «αδράνεια αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο», καλώντας σε συνέχιση της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και οι προοπτικές ανάπτυξης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ταμείο Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, καθώς η εκταμίευση των πόρων συνδέεται με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Όπως ανέφερε, οι περίπου 300 μεταρρυθμίσεις που συνοδεύουν το πρόγραμμα ενισχύουν την παραγωγικότητα και συμβάλλουν σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η ευρωπαϊκή στήριξη δεν αναμένεται να περιοριστεί πλήρως με τη λήξη του συγκεκριμένου πακέτου.