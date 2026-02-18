Financial Times: «Βλέπουν» πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ από την ΕΚΤ πριν από τη λήξη της θητείας της
10:07 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας της, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται πρόσωπο που γνωρίζει τις σκέψεις της, η αποχώρηση της Λαγκάρντ από την ΕΚΤ ενδέχεται να γίνει πριν από το προβλεπόμενο τέλος της θητείας της. Η πληροφορία μεταδόθηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κ. Λαγκάρντ σκέφτεται να αποχωρήσει πρόωρα — πιθανώς ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του Απριλίου 2027 — ώστε να δοθεί περιθώριο στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να επιλέξουν εγκαίρως τον διάδοχό της.

Η Κριστίν Λαγκάρντ υπηρετεί στην προεδρία της ΕΚΤ από το 2019, μετά την προηγούμενη θητεία της ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης αναζωπύρωσε τις συζητήσεις για τη διαδοχή της στην κορυφαία θέση της ευρωζώνης, εν μέσω ενός περιβάλλοντος σχετικής νομισματικής σταθερότητας, με τον πληθωρισμό κοντά στο στόχο και τα επιτόκια σε ουδέτερα επίπεδα.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της ΕΚΤ τονίζει ότι η ίδια η Λαγκάρντ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση για την αποχώρηση και παραμένει προσηλωμένη στα καθήκοντά της, διαψεύδοντας ότι υπάρχει ήδη επίσημη απόφαση.

Η πιθανή πρόωρη αποχώρησή της αναμένεται να πυροδοτήσει μια κρίσιμη πολιτική και θεσμική διαδικασία επιλογής νέας ηγεσίας στην ΕΚΤ, με ενδιαφέρον τόσο για τις προτεραιότητες της νομισματικής πολιτικής όσο και για την ισορροπία δυνάμεων εντός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

