Sunlight: Η Lehmann Marine εξασφαλίζει έργο για αμιγώς ηλεκτρικά πλοία στον λιμένα του Αμβούργου
10:58 - 18 Φεβ 2026

Sunlight: Η Lehmann Marine εξασφαλίζει έργο για αμιγώς ηλεκτρικά πλοία στον λιμένα του Αμβούργου

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia ανακοίνωσε την Τετάρτη (18/2) μια στρατηγική συμφωνία για τη θυγατρική της Lehmann Marine. Με έδρα το Αμβούργο, η Lehmann Marine εξασφάλισε μεγάλη παραγγελία, αναλαμβάνοντας την προμήθεια προηγμένων συστημάτων μπαταριών για τρία νέα, αμιγώς ηλεκτρικά επιβατηγά πλοία που θα τεθούν σε λειτουργία στον λιμένα του Αμβούργου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, με ορίζοντα υλοποίησης το 2028, τα τρία αυτά πλοία –τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατηγά οχηματαγωγά (ferries) του είδους τους στην περιοχή– θα αναβαθμίσουν τη μετακίνηση στον ποταμό Έλβα. Κάθε σκάφος, μήκους 30 μ., θα προσφέρει βιώσιμες μεταφορές υψηλής συχνότητας, έχοντας τη δυνατότητα μεταφοράς 250 επιβατών ανά δρομολόγιο.

Επιβεβαιώνοντας το ρόλο της στην ευρύτερη βιομηχανική στροφή στη ναυτιλία, η Lehmann Marine εγγυάται την κορυφαία απόδοση μέσω των εξειδικευμένων συστημάτων μπαταριών CUBE και της τεχνολογίας Φωσφορικού Σιδήρου Λιθίου (LFP). Με την αξιοποίηση σπονδυλωτών (modular) συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, χωρητικότητας 3,8 MWh ανά πλοίο, το έργο αποδεικνύει ότι οι τεχνολογικές λύσεις για ένα βιώσιμο ναυτιλιακό μέλλον είναι πλέον ώριμες για εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα.

Η στρατηγική αυτή επιλογή θέτει ως προτεραιότητα τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας στη ναυτιλία, αποδεικνύοντας ότι η υψηλή επιχειρησιακή απόδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια. Η τεχνολογία LFP αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις σύγχρονες επιβατικές μεταφορές, καθώς λόγω της θερμικής της σταθερότητας παραμένει αμετάβλητη ακόμη και υπό τις πλέον απαιτητικές συνθήκες, ενώ δεν απελευθερώνει οξυγόνο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αυτή η τεχνική υπεροχή εγγυάται επιχειρησιακή απόδοση με αξιοπιστία και ασφάλεια, επιτρέποντας τη σταθερή τήρηση δρομολογίων υψηλής συχνότητας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη αστική κινητικότητα ακόμη και σε λιμένες με αυξημένη κίνηση.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση εξασφαλίζει σαφή οικονομικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Μέσω της βελτιστοποιημένης κατανάλωσης ενέργειας και των σημαντικά μειωμένων απαιτήσεων συντήρησης, το έργο δημιουργεί ένα αποδοτικό μοντέλο για τις αστικές συγκοινωνίες. Παράλληλα, η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στον περιορισμό της αστικής ρύπανσης, ενισχύοντας την προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και των επιπέδων θορύβου σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Με την αξιοποίηση της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής, αποδεικνύεται ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την εμπορική δραστηριότητα, υποστηρίζοντας την ποιότητα ζωής και την απρόσκοπτη ροή των μεταφορών.

Ο Λάμπρος Μπισάλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, δήλωσε: «Η μετάβαση της ναυτιλίας στην ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί πλέον προσδοκία, αλλά άμεση βιομηχανική επιταγή. Είμαστε υπερήφανοι που η θυγατρική μας, Lehmann Marine, ηγείται αυτής της αλλαγής, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη παραγγελία στην ιστορία της. Στη Sunlight Group, η επένδυση στην καινοτομία για τη ναυτιλία συνιστά στρατηγικό πυλώνα της αποστολής μας: να αναπτύσσουμε τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που καθιστούν εφικτή μια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Η επιτυχία αυτή –για την οποία συγχαίρω την ομάδα της Lehmann Marine– αποδεικνύει έμπρακτα ότι η εξειδικευμένη ευρωπαϊκή τεχνολογία μπορεί να επαναπροσδιορίσει την αστική κινητικότητα. Συνεχίζουμε να χαράσσουμε το δρόμο της ενεργειακής πρωτοπορίας, μια πορεία που επικυρώνεται από το ισχυρό και διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο έργων μεγάλης κλίμακας που υλοποιούμε διεθνώς.»

Ως πλειοψηφικός μέτοχος, με ποσοστό 51%, η Sunlight Group παραμένει προσηλωμένη στην παροχή στρατηγικής υποστήριξης και των αναγκαίων πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της Lehmann Marine. Μέσω αυτής της στήριξης, η Sunlight Group συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση της ναυτιλίας σε ένα καθαρότερο και αποδοτικότερο ενεργειακό μοντέλο με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

