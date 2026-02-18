Τραμπ: Προανήγγειλε συμφωνία – μαμούθ $36 δισ. με την Ιαπωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη μιας «τεράστιας» εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία, προαναγγέλλοντας επενδύσεις-μαμούθ στον ενεργειακό τομέα συνολικού ύψους 36 δισ. δολαρίων από την ασιατική χώρα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για έργα που αφορούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κρίσιμα ορυκτά, τα οποία θα αναπτυχθούν στις πολιτείες Τέξας, Οχάιο και Τζόρτζια. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «το μέγεθος αυτών των έργων είναι τόσο μεγάλο και δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς μία πολύ ιδιαίτερη λέξη: ΔΑΣΜΟΙ», αποδίδοντας κεντρικό ρόλο στη δασμολογική πολιτική για την επίτευξη της συμφωνίας.

Η συγκεκριμένη δέσμευση συνιστά την πρώτη φάση επενδύσεων της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNBC, το Τόκιο έχει δεσμευτεί να επενδύσει συνολικά 550 δισ. δολάρια σε έργα με έδρα τις ΗΠΑ, ενώ από την πλευρά του ο Τραμπ προχώρησε σε μείωση των δασμών στο 15% για τα περισσότερα ιαπωνικά εισαγόμενα προϊόντα.

Από ιαπωνικής πλευράς, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι υπογράμμισε ότι τα έργα αυτά ενισχύουν τη στρατηγική συμμαχία Ιαπωνίας–ΗΠΑ και δημιουργούν προοπτικές αύξησης πωλήσεων και επιχειρηματικής επέκτασης για τις ιαπωνικές εταιρείες. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αντανακλούν τον στόχο της Στρατηγικής Επενδυτικής Πρωτοβουλίας, δηλαδή την προώθηση αμοιβαίου οφέλους, την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και στις δύο χώρες.

Επίκεντρο το φυσικό αέριο

Το μεγαλύτερο έργο της συμφωνίας αφορά μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στο Οχάιο, με προβλεπόμενη ισχύ 9,2 γιγαβάτ. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, δήλωσε ότι το έργο «Portsmouth Powered Land», συνολικής αξίας 33 δισ. δολαρίων, θα αποτελέσει «τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στην ιστορία».

Το έργο θα υλοποιηθεί υπό τη διαχείριση της SB Energy, θυγατρικής του ιαπωνικού ομίλου SoftBank, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία ιαπωνικών επενδύσεων στον αμερικανικό ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η Ιαπωνία θα χρηματοδοτήσει και εγκατάσταση εξαγωγής αργού πετρελαίου βαθέων υδάτων, ύψους 2,1 δισ. δολαρίων, στα ανοικτά των ακτών του Τέξας.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής και γεωπολιτικής σύσφιγξης των σχέσεων Ουάσινγκτον–Τόκιο, με έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμους τομείς πρώτων υλών και ενέργειας.