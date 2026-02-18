ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Προανήγγειλε συμφωνία – μαμούθ $36 δισ. με την Ιαπωνία
Ειδήσεις
14:10 - 18 Φεβ 2026

Τραμπ: Προανήγγειλε συμφωνία – μαμούθ $36 δισ. με την Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη μιας «τεράστιας» εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία, προαναγγέλλοντας επενδύσεις-μαμούθ στον ενεργειακό τομέα συνολικού ύψους 36 δισ. δολαρίων από την ασιατική χώρα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για έργα που αφορούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κρίσιμα ορυκτά, τα οποία θα αναπτυχθούν στις πολιτείες Τέξας, Οχάιο και Τζόρτζια. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «το μέγεθος αυτών των έργων είναι τόσο μεγάλο και δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς μία πολύ ιδιαίτερη λέξη: ΔΑΣΜΟΙ», αποδίδοντας κεντρικό ρόλο στη δασμολογική πολιτική για την επίτευξη της συμφωνίας.

Η συγκεκριμένη δέσμευση συνιστά την πρώτη φάση επενδύσεων της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNBC, το Τόκιο έχει δεσμευτεί να επενδύσει συνολικά 550 δισ. δολάρια σε έργα με έδρα τις ΗΠΑ, ενώ από την πλευρά του ο Τραμπ προχώρησε σε μείωση των δασμών στο 15% για τα περισσότερα ιαπωνικά εισαγόμενα προϊόντα.

Από ιαπωνικής πλευράς, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι υπογράμμισε ότι τα έργα αυτά ενισχύουν τη στρατηγική συμμαχία Ιαπωνίας–ΗΠΑ και δημιουργούν προοπτικές αύξησης πωλήσεων και επιχειρηματικής επέκτασης για τις ιαπωνικές εταιρείες. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αντανακλούν τον στόχο της Στρατηγικής Επενδυτικής Πρωτοβουλίας, δηλαδή την προώθηση αμοιβαίου οφέλους, την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και στις δύο χώρες.

Επίκεντρο το φυσικό αέριο

Το μεγαλύτερο έργο της συμφωνίας αφορά μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στο Οχάιο, με προβλεπόμενη ισχύ 9,2 γιγαβάτ. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, δήλωσε ότι το έργο «Portsmouth Powered Land», συνολικής αξίας 33 δισ. δολαρίων, θα αποτελέσει «τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στην ιστορία».

Το έργο θα υλοποιηθεί υπό τη διαχείριση της SB Energy, θυγατρικής του ιαπωνικού ομίλου SoftBank, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία ιαπωνικών επενδύσεων στον αμερικανικό ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η Ιαπωνία θα χρηματοδοτήσει και εγκατάσταση εξαγωγής αργού πετρελαίου βαθέων υδάτων, ύψους 2,1 δισ. δολαρίων, στα ανοικτά των ακτών του Τέξας.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής και γεωπολιτικής σύσφιγξης των σχέσεων Ουάσινγκτον–Τόκιο, με έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμους τομείς πρώτων υλών και ενέργειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία
Ειδήσεις

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

Reuters: Τραμπ και Γουόρς σε κοινή τροχιά «υψηλού ρίσκου» για οικονομία και ύφεση
Ειδήσεις

Reuters: Τραμπ και Γουόρς σε κοινή τροχιά «υψηλού ρίσκου» για οικονομία και ύφεση

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ
Ειδήσεις

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ