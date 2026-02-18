Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Στάρμερ: Στο επίκεντρο Ουκρανικό, Γάζα και Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες το βράδυ (17/2), ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικά θέματα τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Γάζα και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ επανέλαβε την καταδίκη του για τις «βάρβαρες επιθέσεις» της Ρωσίας κατά αμάχων στην Ουκρανία, ενώ οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, οι συνομιλητές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις και τόνισαν τη σημασία της εξασφάλισης μεγαλύτερης πρόσβασης για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Στάρμερ εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, συζήτησαν τις συνεχιζόμενες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τόνισαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και επανέλαβαν την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ συμμάχων και εταίρων για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.