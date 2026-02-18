Αύξηση στις τιμές κατοικιών στην Βρετανία – Πτώση ρεκόρ στο Λονδίνο

Οι τιμές των κατοικιών στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 2,4% τους 12 μήνες έως τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με την ετήσια άνοδο κατά 2,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αλλά, στον αντίποδα, το κέντρο του Λονδίνου σημείωσε μεγάλη πτώση.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η αύξηση του μέσου μηνιαίου ενοικίου επιβραδύνθηκε στο 3,5% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, το χαμηλότερο ποσοστό αύξησης από τον Μάρτιο του 2022. Εναν μήνα πριν ήταν στο 4,0%.

Η μεγαλύτερη πτώση από την παγκόσμια κρίση στο Λονδίνο

Οι τιμές των κατοικιών στο κέντρο του Λονδίνου σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για το περασμένο έτος.

Οι τιμές μειώθηκαν κατά 4,6% στους δήμους του κέντρου του Λονδίνου τον Δεκέμβριο, σε ετήσια βάση. Ωστόσο, τα προάστια παρουσίασαν μια διαφορετική εικόνα, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 0,9%.

Η πτώση στο κέντρο του Λονδίνου είναι η μεγαλύτερη ετησίως από το 2008, όταν οι τιμές έπεσαν κατακόρυφα, κατά σχεδόν 13% μετά την πιστωτική κρίση και την επακόλουθη ύφεση.

Οι γειτονιές έχουν δυσκολευτεί να ανακάμψουν από τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που μετακόμισαν μακριά από την πόλη κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να εργάζονται περισσότερο από το σπίτι.