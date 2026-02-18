ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΕΕ μποϊκοτάρει την τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών για τις ρωσικές και λευκορωσικές σημαίες
Ειδήσεις
14:37 - 18 Φεβ 2026

Η ΕΕ μποϊκοτάρει την τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών για τις ρωσικές και λευκορωσικές σημαίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο επίτροπος Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στην τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων, διαμαρτυρόμενος για την απόφαση να επιτραπεί σε αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να αγωνιστούν υπό τις εθνικές τους σημαίες.

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) ενέκρινε τη συμμετοχή 10 αθλητών από τις δύο χώρες στους Χειμερινούς Αγώνες του επόμενου μήνα, διευκρινίζοντας στο AFP ότι θα «αντιμετωπιστούν όπως εκείνοι από οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Υπενθυμίζεται ότι μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι αθλητές από Ρωσία και Λευκορωσία είχαν αποκλειστεί από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Το 2023 επιβλήθηκε μερική άρση της απαγόρευσης, επιτρέποντάς τους να αγωνίζονται μόνο ως ουδέτεροι, χωρίς εθνικά σύμβολα.

Ο επίτροπος Αθλητισμού της ΕΕ, Glenn Micallef, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόφαση επαναφοράς των εθνικών σημαιών και συμβόλων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε: «Όσο συνεχίζεται ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δεν μπορώ να στηρίξω την επαναφορά εθνικών συμβόλων, σημαιών, ύμνων και στολών, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτή τη σύγκρουση». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θα δώσει το «παρών» στην τελετή έναρξης και κάλεσε «ομοϊδεάτες ομολόγους» του να πράξουν το ίδιο.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ο υπουργός Αθλητισμού Matvii Bidnyi χαρακτήρισε την κίνηση της IPC «απογοητευτική και εξοργιστική», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του Κιέβου για την απόφαση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηστίδης: Πολιτικά και αξιακά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ΝΔ
Πολιτική

Χρηστίδης: Πολιτικά και αξιακά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ΝΔ

Διαμαντοπούλου: Καμία αμφισβήτηση ηγεσίας – Το συνέδριο θα δώσει καθαρή απάντηση
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Καμία αμφισβήτηση ηγεσίας – Το συνέδριο θα δώσει καθαρή απάντηση

Αύξηση στις τιμές κατοικιών στην Βρετανία – Πτώση ρεκόρ στο Λονδίνο
Ειδήσεις

Αύξηση στις τιμές κατοικιών στην Βρετανία – Πτώση ρεκόρ στο Λονδίνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας
Ειδήσεις

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Η Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ και ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων πληγμάτων
Ειδήσεις

Η Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ και ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων πληγμάτων

Νέες απειλές της Μόσχας για μαζικά χτυπήματα στο Κίεβο – Ρούμπιο: «Έτοιμες να μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ»
Ειδήσεις

Νέες απειλές της Μόσχας για μαζικά χτυπήματα στο Κίεβο – Ρούμπιο: «Έτοιμες να μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ»

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών
Ειδήσεις

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Αναμένεται ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
26/05/2026 - 16:40

ICAP CRIF: Εντείνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:40

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για τις «έξυπνες» κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:33

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά

Πολιτική
26/05/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για την οσμή αερίου στην Αττική – Ερώτηση στη Βουλή

Ακίνητα
26/05/2026 - 16:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:19

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:19

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

Οικονομία
26/05/2026 - 16:07

Επιδόματα diesel και παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ (πίνακας)

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:05

Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Κρίσιμος κόμβος για ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:03

Με 5.800 πλοία οι Έλληνες κυριαρχούν στις θάλασσες του κόσμου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:59

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:43

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:30

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Πολιτική
26/05/2026 - 15:29

Καρυστιανού: «Όχι άλλα Τέμπη» – Κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ