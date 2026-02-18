Η ΕΕ μποϊκοτάρει την τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών για τις ρωσικές και λευκορωσικές σημαίες

Ο επίτροπος Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στην τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων, διαμαρτυρόμενος για την απόφαση να επιτραπεί σε αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να αγωνιστούν υπό τις εθνικές τους σημαίες.

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) ενέκρινε τη συμμετοχή 10 αθλητών από τις δύο χώρες στους Χειμερινούς Αγώνες του επόμενου μήνα, διευκρινίζοντας στο AFP ότι θα «αντιμετωπιστούν όπως εκείνοι από οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Υπενθυμίζεται ότι μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι αθλητές από Ρωσία και Λευκορωσία είχαν αποκλειστεί από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Το 2023 επιβλήθηκε μερική άρση της απαγόρευσης, επιτρέποντάς τους να αγωνίζονται μόνο ως ουδέτεροι, χωρίς εθνικά σύμβολα.

Ο επίτροπος Αθλητισμού της ΕΕ, Glenn Micallef, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόφαση επαναφοράς των εθνικών σημαιών και συμβόλων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε: «Όσο συνεχίζεται ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δεν μπορώ να στηρίξω την επαναφορά εθνικών συμβόλων, σημαιών, ύμνων και στολών, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτή τη σύγκρουση». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θα δώσει το «παρών» στην τελετή έναρξης και κάλεσε «ομοϊδεάτες ομολόγους» του να πράξουν το ίδιο.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ο υπουργός Αθλητισμού Matvii Bidnyi χαρακτήρισε την κίνηση της IPC «απογοητευτική και εξοργιστική», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του Κιέβου για την απόφαση.