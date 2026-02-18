Διαμαντοπούλου: Καμία αμφισβήτηση ηγεσίας – Το συνέδριο θα δώσει καθαρή απάντηση
Πολιτική
14:28 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Άννα Διαμαντοπούλου, επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στην εκπομπή «Αποδελτίωση» της ΕΡΤ3, με τους δημοσιογράφους Όλγα Ψαρίδου και Χρήστος Τσαλικίδης, τοποθετούμενη με σαφήνεια για τις εσωκομματικές εξελίξεις και την πορεία του κόμματος ενόψει συνεδρίου.

Αναφερόμενη στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό του κόμματος, η κ. Διαμαντοπούλου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα και εντάσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «έχουν γίνει λάθη». Την ίδια στιγμή, ωστόσο, έσπευσε να αποσαφηνίσει ότι «δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης ηγεσίας», επισημαίνοντας ότι οι διαφορετικές απόψεις που καταγράφηκαν εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ανοιχτού και δημοκρατικού διαλόγου ενόψει των κομματικών διαδικασιών.

Όπως υπογράμμισε, «το συνέδριο θα εκπέμψει καθαρό μήνυμα», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενότητας και πολιτικής σαφήνειας. Σύμφωνα με την ίδια, το ζητούμενο είναι η υπέρβαση της εσωστρέφειας και η διαμόρφωση μιας καθαρής στρατηγικής κατεύθυνσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φυσιογνωμία του κόμματος, τονίζοντας με έμφαση πως «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κόμμα εξουσίας», επισημαίνοντας ότι διαθέτει συγκροτημένο πρόγραμμα και σαφείς θέσεις στήριξης της κοινωνίας.

Η συνέντευξη κινήθηκε σε τόνους αυτοκριτικής αλλά και αποφασιστικότητας, με την κ. Διαμαντοπούλου να θέτει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ενότητας και την ανάδειξη ενός καθαρού πολιτικού στίγματος ενόψει των επόμενων κινήσεων του κόμματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 17:02
Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα
Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα
Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα
Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η νίκη και η πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές
