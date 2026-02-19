Φον ντερ Λάιεν: Προγραμματίζει επίσκεψη στη Γροιλανδία το Μάρτιο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προγραμματίζει επίσκεψη στην Αρκτική το Μάρτιο, η οποία θα περιλαμβάνει και τη Γροιλανδία, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη στήριξη της ΕΕ προς τη Γροιλανδία, σε μια περίοδο που επανέρχονται στο προσκήνιο οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί.

Την επίσκεψη επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, δηλώνοντας ότι η πρόεδρος θα μεταβεί στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, εντός Μαρτίου, χωρίς ωστόσο όπως επισημαίνεται να έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος του Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, γεγονός που προκάλεσε νέα ένταση στις σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον, αν και προς το παρόν η κατάσταση φαίνεται να έχει αποκλιμακωθεί.

Ήδη από τον Ιανουάριο, η φον ντερ Λάιεν είχε υπογραμμίσει ότι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου, εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας.