ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΚΚΕ κατά Γεωργιάδη: Το Τμήμα Επειγόντων που πήγε να εγκαινιάσει έχει πλημμυρίσει 3 φορές μετά την ανακαίνιση
Πολιτική
15:53 - 19 Φεβ 2026

ΚΚΕ κατά Γεωργιάδη: Το Τμήμα Επειγόντων που πήγε να εγκαινιάσει έχει πλημμυρίσει 3 φορές μετά την ανακαίνιση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Απολύτως δίκαιη» ήταν «η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο στάσης εργασίας μετά από απόφαση του Σωματείου τους, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού εμπορίου της υγεία» σύμφωνα με  το ΚΚΕ.  

Όπως σημειώνεται τα αιτήματά τους, όπως οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.» είναι «δίκαια».

«Έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε»

Όπως ισχυρίζεται στην ίδια ανακοίνωση το ΚΚΕ: «Την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων. Ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει σήμερα ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, ενώ, μετά από κάθε εφημερία, λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι στις κλινικές, και στοιβάζονται εκεί, μακριά από τους γιατρούς. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και έχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ κλείνει συμπληρώνοντας: «ΥΓ: Προφανώς ενοχλημένος από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία η αποκάλυψη των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Γεωργιάδης, με το γνωστό παραλήρημά του, αναμασά τα περί ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, εξισώνοντας ουσιαστικά τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες που τους εκτέλεσαν. Ο καθένας και τα πρότυπά του…»

Σημειώνεται πως ο κ. Γεωργιάδης είπε, μεταξύ άλλων, μετά το επεισόδιο: «Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα
Ανεμοδείκτης

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι &amp; συνεργασίες
Πολιτική

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Γεωργιάδης για «φακελάκια»: Θα είμαι απολύτως αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές
Πολιτική

Γεωργιάδης για «φακελάκια»: Θα είμαι απολύτως αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές

Μητσοτάκης από το νέο Νοσοκομείο Σπάρτης: Στηρίζουμε το ΕΣΥ με έργα
Πολιτική

Μητσοτάκης από το νέο Νοσοκομείο Σπάρτης: Στηρίζουμε το ΕΣΥ με έργα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ