ΚΚΕ κατά Γεωργιάδη: Το Τμήμα Επειγόντων που πήγε να εγκαινιάσει έχει πλημμυρίσει 3 φορές μετά την ανακαίνιση

«Απολύτως δίκαιη» ήταν «η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο στάσης εργασίας μετά από απόφαση του Σωματείου τους, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού εμπορίου της υγεία» σύμφωνα με το ΚΚΕ.

Όπως σημειώνεται τα αιτήματά τους, όπως οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.» είναι «δίκαια».

«Έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε»

Όπως ισχυρίζεται στην ίδια ανακοίνωση το ΚΚΕ: «Την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων. Ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει σήμερα ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, ενώ, μετά από κάθε εφημερία, λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι στις κλινικές, και στοιβάζονται εκεί, μακριά από τους γιατρούς. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και έχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ κλείνει συμπληρώνοντας: «ΥΓ: Προφανώς ενοχλημένος από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία η αποκάλυψη των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Γεωργιάδης, με το γνωστό παραλήρημά του, αναμασά τα περί ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, εξισώνοντας ουσιαστικά τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες που τους εκτέλεσαν. Ο καθένας και τα πρότυπά του…»

Σημειώνεται πως ο κ. Γεωργιάδης είπε, μεταξύ άλλων, μετά το επεισόδιο: «Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές».