Βρετανία: Άλμα 1,8% στις λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν κατά μέσο όρο ότι οι όγκοι των πωλήσεων θα ενισχύονταν μόλις κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.
Μετά την ανακοίνωση των δεδομένων, η στερλίνα κατέγραψε κέρδη έναντι του αμερικανικού δολαρίου.
Η επίδοση του Ιανουαρίου ήταν αισθητά ισχυρότερη από εκείνη του Δεκεμβρίου, όταν οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί κατά 0,4%, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις ότι η οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει έπειτα από το υποτονικό κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, η βρετανική οικονομία εμφάνισε οριακή ανάπτυξη στο τέλος του 2025, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2026, μειώνοντάς την στο 0,9% από 1,2%.
Παρά ταύτα, ορισμένοι δείκτες επιχειρηματικού κλίματος καταδεικνύουν επιτάχυνση της δραστηριότητας στις αρχές του 2026.
Σε ετήσια βάση, οι όγκοι των λιανικών πωλήσεων ήταν αυξημένοι κατά 4,5%, σύμφωνα με την Office for National Statistics (ONS), υπερβαίνοντας την εκτίμηση των οικονομολόγων που έκαναν λόγο για άνοδο 2,8%.