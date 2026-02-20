ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Άλμα 1,8% στις λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο
Ειδήσεις
10:06 - 20 Φεβ 2026

Βρετανία: Άλμα 1,8% στις λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν άνοδο 1,8% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις και σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (20/2). 

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν κατά μέσο όρο ότι οι όγκοι των πωλήσεων θα ενισχύονταν μόλις κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.

Μετά την ανακοίνωση των δεδομένων, η στερλίνα κατέγραψε κέρδη έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Η επίδοση του Ιανουαρίου ήταν αισθητά ισχυρότερη από εκείνη του Δεκεμβρίου, όταν οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί κατά 0,4%, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις ότι η οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει έπειτα από το υποτονικό κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, η βρετανική οικονομία εμφάνισε οριακή ανάπτυξη στο τέλος του 2025, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2026, μειώνοντάς την στο 0,9% από 1,2%.

Παρά ταύτα, ορισμένοι δείκτες επιχειρηματικού κλίματος καταδεικνύουν επιτάχυνση της δραστηριότητας στις αρχές του 2026.

Σε ετήσια βάση, οι όγκοι των λιανικών πωλήσεων ήταν αυξημένοι κατά 4,5%, σύμφωνα με την Office for National Statistics (ONS), υπερβαίνοντας την εκτίμηση των οικονομολόγων που έκαναν λόγο για άνοδο 2,8%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου
Ειδήσεις

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα
Ειδήσεις

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους
Πολιτική

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:32

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 12:29

Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τον αγγελιοφόρο, το μήνυμα δεν αλλάζει

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:28

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:12

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 12:09

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:05

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού

Πολιτική
28/05/2026 - 11:51

Χρηστίδης: Αντίπαλός μας τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών που δημιουργεί η κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:51

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

ΑΜΥΝΑ
28/05/2026 - 11:47

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:42

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 11:40

CNL Capital: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίματος ύψους €0,15 στις 2/6

Εργασιακά
28/05/2026 - 11:32

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 11:13

ΔΟΕ: H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί σε αναθεώρηση των ενεργειακών στρατηγικών παγκοσμίως

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/05/2026 - 11:11

Εδώ ΕΛΑΣ, εκεί ΕΛΑΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 11:08

Άδωνις: Δεν είμαι βέβαιος ότι το «ΕΛΑΣ» περνάει από τον Άρειο Πάγο – Αιχμές για τη χρηματοδότηση Τσίπρα

Φορολογία
28/05/2026 - 11:00

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 10:59

Είσοδος της Chevron στο Block 10 (Κυπαρισσιακός), εξαγοράζοντας ποσοστό της Helleniq Energy

Αναλύσεις
28/05/2026 - 10:55

CNL CAPITAL: Έξι νέες επενδύσεις το α' τετράμηνο του 2026 - Νέο εγχείρημα η Finvo

Πολιτική
28/05/2026 - 10:49

Παπαστεργίου: Ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της επόμενης βδομάδας

Οικονομία
28/05/2026 - 10:47

ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία αντέχει, όμως ο πόλεμος φέρνει πιέσεις

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 10:37

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:35

Ισπανία: Σε αχαρτογράφητα νερά το μέλλον του Σάντσεθ μετά την έφοδο στα γραφεία των Σοσιαλιστών

Πολιτική
28/05/2026 - 10:35

Ανδρουλάκης: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε αξιοπιστία και πρόγραμμα

Πολιτική
28/05/2026 - 10:31

Πιερρακάκης: Δεν θα πέσει γρήγορα το πετρέλαιο στα $70, ακόμα κι αν τελειώσει ο πόλεμος

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 10:26

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Υγεία
28/05/2026 - 10:16

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν - Υποστελέχωση, ράντζα και υπερπληρότητα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:15

«Νόμιζα ότι παθαίνει εγκεφαλικό»: Το σχόλιο της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό debate του 2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ