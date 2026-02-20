Βρετανία: Άλμα 1,8% στις λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο

Οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν άνοδο 1,8% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις και σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (20/2).

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν κατά μέσο όρο ότι οι όγκοι των πωλήσεων θα ενισχύονταν μόλις κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.

Μετά την ανακοίνωση των δεδομένων, η στερλίνα κατέγραψε κέρδη έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Η επίδοση του Ιανουαρίου ήταν αισθητά ισχυρότερη από εκείνη του Δεκεμβρίου, όταν οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί κατά 0,4%, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις ότι η οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει έπειτα από το υποτονικό κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, η βρετανική οικονομία εμφάνισε οριακή ανάπτυξη στο τέλος του 2025, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2026, μειώνοντάς την στο 0,9% από 1,2%.

Παρά ταύτα, ορισμένοι δείκτες επιχειρηματικού κλίματος καταδεικνύουν επιτάχυνση της δραστηριότητας στις αρχές του 2026.

Σε ετήσια βάση, οι όγκοι των λιανικών πωλήσεων ήταν αυξημένοι κατά 4,5%, σύμφωνα με την Office for National Statistics (ONS), υπερβαίνοντας την εκτίμηση των οικονομολόγων που έκαναν λόγο για άνοδο 2,8%.