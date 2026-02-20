Reuters: Οι ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης σχεδιάζουν πρόγραμμα άμυνας με drones
14:56 - 20 Φεβ 2026

Reuters: Οι ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης σχεδιάζουν πρόγραμμα άμυνας με drones

Reporter.gr Newsroom
Οι πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας πρόκειται να ανακοινώσουν ένα σχέδιο για επενδύσεις σε στρατιωτικά drones, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των ανησυχιών σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters και πηγή του πολωνικού υπουργείου Άμυνας, οι πέντε χώρες στοχεύουν στη συνεργασία για την ανάπτυξη αυτόνομων drones. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε πως τα αυτόνομα drones αναχαίτισης μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματική εναλλακτική λύση έναντι των δαπανηρών πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας, και οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι του Κιέβου ενδιαφέρονται να αντλήσουν γνώση από την εμπειρία αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Πέντε Υπουργών Άμυνας, η οποία συνεδριάζει στην Κρακοβία της Πολωνίας την Παρασκευή, συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς δαπάνες στην Ευρώπη – Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Βρετανία.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς οι ευρωπαϊκοί ηγέτες εργάζονται για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών στην Ευρώπη σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον για την προστασία της ηπείρου μέσω του ΝΑΤΟ.

Η δήλωση που είδε το Reuters – και η οποία ενδέχεται να αλλάξει – ανέφερε ότι οι υπουργοί «υποστηρίζουν την πραγματική αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας» και «καλωσορίζουν τη δέσμευση της ΕΕ να παρέχει στα κράτη μέλη αυξημένη δημοσιονομική ευελιξία για δαπάνες άμυνας και να δημιουργήσει χρηματοδοτικά εργαλεία δανειοδότησης». Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο ρόλος της ΕΕ περιορίζεται στην υποστήριξη δυνατοτήτων άμυνας που παραμένουν σε εθνικό επίπεδο.

Οι υπουργοί δεσμεύονται επίσης να συνεργαστούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την αντιμετώπιση ρωσικών υβριδικών απειλών, καθώς και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και τις προσπάθειες για ειρήνη.

«Συμφωνούμε να ξεκινήσουμε την πρωτοβουλία Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP)», αναφέρεται στη δήλωση που είδε το Reuters. Ο στόχος είναι «η ενίσχυση της συνεργασίας μας στην ανάπτυξη και προμήθεια χαμηλού κόστους ενεργών μέσων και αυτόνομων πλατφορμών για την επίτευξη στρατιωτικού αποτελέσματος».

Στη στρατιωτική ορολογία, τα «effectors» είναι τα στοιχεία ενός συστήματος που παράγουν φυσικό αποτέλεσμα, ενώ οι «αυτόνομες πλατφόρμες» είναι μη επανδρωμένα συστήματα ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις ανεξάρτητα.

