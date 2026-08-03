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Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
14:27 - 03 Αυγ 2026

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Τουρκία συνέχισε την πτωτική του πορεία τον Ιούλιο, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία επιβράδυνση. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες ανησυχίας για την κεντρική τράπεζα της χώρας.  

Με βάση τα στοιχεία της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας (TurkStat), ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 31,8% σε ετήσια βάση, από 32,1% τον Ιούνιο. Η επίδοση αυτή ήταν οριακά καλύτερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν διαμόρφωση του δείκτη στο 31,9%.

Η τουρκική λίρα αντέδρασε ήπια μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, καθώς διαμορφώθηκε στις 47,54 λίρες ανά δολάριο.

Αύξηση του μηνιαίου πληθωρισμού

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, καταγράφηκε επιτάχυνση του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 1,78%, έναντι 1% τον Ιούνιο.

Η άνοδος αυτή συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις ανατιμήσεις στον κλάδο της υγείας, οι οποίες είχαν ήδη προβλεφθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας.

Την ίδια ώρα, η ενίσχυση των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου επιβαρύνει τις προοπτικές της οικονομίας, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας. Οι τιμές του Brent κινήθηκαν ανοδικά στο μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες γύρω από τις συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Καθοριστικός παράγοντας το πετρέλαιο

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πορεία των γεωπολιτικών εξελίξεων θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.

Η οικονομολόγος Σέλβα Μπαχάρ Μπαζίκι ανέφερε ότι, σε περίπτωση επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επιστροφής των τιμών πετρελαίου στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να υποχωρήσει κοντά στο 28% μέχρι το τέλος του έτους.

Αντίθετα, στο αρνητικό σενάριο μιας περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης, με το Brent να φτάνει τα 130 δολάρια το βαρέλι, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα μπορούσε να ανακοπεί, οδηγώντας τον ετήσιο δείκτη ακόμη και στο 35% στο τέλος του 2026.

Δύσκολες οι μειώσεις επιτοκίων

Πιο αισιόδοξη εμφανίστηκε η εκτίμηση του επικεφαλής οικονομολόγου της QNB Turkey, Ερκίν Ισίκ, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης της βασικής τάσης του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξασθένηση της εσωτερικής ζήτησης αρχίζει να περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παρά τα θετικά σημάδια, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας θα έχει περιορισμένα περιθώρια για μειώσεις επιτοκίων εντός του 2026.

Μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο, η νομισματική αρχή διέκοψε τη χρηματοδότηση μέσω repos και επέλεξε την παροχή ρευστότητας μέσω του υψηλότερου επιτοκίου μίας ημέρας, το οποίο ανέρχεται στο 40%, διατηρώντας έκτοτε σταθερές τις χρηματοδοτικές συνθήκες.

Στο επίκεντρο η συνεδρίαση του Αυγούστου

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας θα αξιολογήσει τόσο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου όσο και τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή στη νομισματική της πολιτική.

Η νέα τριμηνιαία έκθεση για τον πληθωρισμό αναμένεται να δημοσιευθεί στις 13 Αυγούστου, όταν και εκτιμάται ότι θα αναθεωρηθεί η επίσημη πρόβλεψη για το τέλος του έτους, η οποία σήμερα βρίσκεται στο 26%.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της Is Asset Management, Χαντέ Σεκερτσί, εκτιμά ότι ο μηνιαίος πληθωρισμός θα κινηθεί σε ηπιότερους ρυθμούς τον Αύγουστο, με τον ετήσιο δείκτη να διαμορφώνεται περίπου στο 29,7% έως το τέλος του 2026.

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