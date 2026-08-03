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Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις
Ειδήσεις
14:22 - 03 Αυγ 2026

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας και στη χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά έξι άνθρωποι.  

Τρεις νεκροί στην Κριμαία

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη δύο τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα με drone στην Κριμαία, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των τοπικών αρχών, Σεργκέι Αξιόνοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση δεν προκλήθηκαν άλλες ζημιές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την ακριβή τοποθεσία όπου σημειώθηκε το χτύπημα.

Το φιλοουκρανικό κανάλι στο Telegram «Krymskii Veter» μετέδωσε ότι εκδηλώθηκαν πυρκαγιές κοντά στη Γέφυρα του Κερτς, σε τερματικό σταθμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και στην κεντρική αγορά της πόλης Κερτς. Παράλληλα, το ανεξάρτητο κανάλι «Astra», επικαλούμενο φωτογραφίες και βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, έκανε λόγο για φωτιά σε πολυκατοικία.

Η Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών επιθέσεων, σε αντίποινα για τα πλήγματα που δέχεται το ουκρανικό έδαφος.

Τρεις νεκροί στο Κρασνοντάρ

Τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση συντριμμιών drone σε χωριό της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, περιοχή που βρίσκεται κοντά στην Κριμαία.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βενιαμίν Κοντράτιεφ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τραγωδία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλήγμα είχε ως στόχο πολιτικές υποδομές.

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